Уфимка зарабатывала на нефтяных тендерах

Posted 14 февраля, 12:17
Published 14 февраля, 12:17
Modified 14 февраля, 15:40
Updated 14 февраля, 15:40
Следствие выяснило, что женщина в 2023 году за денежное вознаграждение передавала представителям различных коммерческих организаций конфиденциальные сведения о закупках, необходимых для работы филиала. Это позволило определённым компаниям стать поставщиками товарно-материальных ценностей, в то время как другие участники рынка были фактически исключены из конкурентной борьбы.
Сумма, которую женщина получила за свои «услуги», составила ₽315`000. Этими деньгами она распорядилась по своему усмотрению. Факт коммерческого подкупа вскрылся, и это не могло остаться без внимания правоохранительных органов. Обвиняемая признала свою вину, и теперь дело передано в Орджоникидзевский районный суд Уфы для дальнейшего рассмотрения. Интересно, что в отношении тех, кто передавал деньги за информацию, материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе бывший начальник отдела Центра общественной безопасности предстанет перед судом по обвинению в получении взятки за «крышевание» нелегальных торговцев.