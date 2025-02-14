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Posted 14 февраля, 12:17

Published 14 февраля, 12:17

Modified 14 февраля, 15:40

Updated 14 февраля, 15:40

Уфимка зарабатывала на нефтяных тендерах

Уфимка зарабатывала на нефтяных тендерах

14 февраля 2025, 12:17
Фото: 1MI.
Жительница Уфы, работая в филиале крупной нефтяной компании, оказалась в центре скандала, сообщает в пятницу, 14 февраля, прокуратура РБ.

Следствие выяснило, что женщина в 2023 году за денежное вознаграждение передавала представителям различных коммерческих организаций конфиденциальные сведения о закупках, необходимых для работы филиала. Это позволило определённым компаниям стать поставщиками товарно-материальных ценностей, в то время как другие участники рынка были фактически исключены из конкурентной борьбы.

Сумма, которую женщина получила за свои «услуги», составила ₽315`000. Этими деньгами она распорядилась по своему усмотрению. Факт коммерческого подкупа вскрылся, и это не могло остаться без внимания правоохранительных органов. Обвиняемая признала свою вину, и теперь дело передано в Орджоникидзевский районный суд Уфы для дальнейшего рассмотрения. Интересно, что в отношении тех, кто передавал деньги за информацию, материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

Уфимский чиновник крышевал нелегалов
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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе бывший начальник отдела Центра общественной безопасности предстанет перед судом по обвинению в получении взятки за «крышевание» нелегальных торговцев.

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