Уфимка зарабатывала на нефтяных тендерах

Сумма, которую женщина получила за свои «услуги», составила ₽315`000. Этими деньгами она распорядилась по своему усмотрению. Факт коммерческого подкупа вскрылся, и это не могло остаться без внимания правоохранительных органов. Обвиняемая признала свою вину, и теперь дело передано в Орджоникидзевский районный суд Уфы для дальнейшего рассмотрения. Интересно, что в отношении тех, кто передавал деньги за информацию, материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.