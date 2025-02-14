В Уфе нашли виновников мусорных проблем

Городской региональный оператор каждый день наблюдает такие ситуации и особенно сейчас, когда из-за холода и гололёда многие автовладельцы просто не ездят и оставляют свои машины стоять во дворах. Некоторые из них и мешают проехать технике к контейнерам с мусором.