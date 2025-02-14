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Posted 14 февраля, 11:47

Published 14 февраля, 11:47

Modified 14 февраля, 15:49

Updated 14 февраля, 15:49

В Уфе собрали ₽4 млн штрафов за парковку возле мусора

В Уфе нашли виновников мусорных проблем

14 февраля 2025, 11:47
Фото: Администрация Уфы.

В Уфе собрали ₽4 млн штрафов за парковку возле мусора

Проблемы с вывозом мусора часто возникают из-за припаркованных машин, которые преграждают путь к контейнерным площадкам, напоминает уфимская администрация в пятницу, 14 февраля.

Городской региональный оператор каждый день наблюдает такие ситуации и особенно сейчас, когда из-за холода и гололёда многие автовладельцы просто не ездят и оставляют свои машины стоять во дворах. Некоторые из них и мешают проехать технике к контейнерам с мусором.

Теперь уже точно: озвучено, когда в Уфе появятся платные парковки
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Парковка транспорта на территориях контейнерных площадок штрафуется от ₽1`000 до ₽2`000 для физлиц, от ₽5`000 до ₽10`000 — для должностных лиц и от ₽20`000 до ₽30`000 — для юридических. За повторное нарушение штрафы увеличиваются практически вдвое.

С начала 2025 года в городе было составлено около трёх тысяч постановлений по такому нарушению. Сумма штрафов превысила ₽4 млн.

Ранее Mkset писал о том, как в столице Башкирии борются с парковкой на тротуарах на одной из центральных улиц.

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