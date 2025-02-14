В Уфе нашли виновников мусорных проблем

Posted 14 февраля, 11:47
Published 14 февраля, 11:47
Modified 14 февраля, 15:49
Updated 14 февраля, 15:49
Городской региональный оператор каждый день наблюдает такие ситуации и особенно сейчас, когда из-за холода и гололёда многие автовладельцы просто не ездят и оставляют свои машины стоять во дворах. Некоторые из них и мешают проехать технике к контейнерам с мусором.
Парковка транспорта на территориях контейнерных площадок штрафуется от ₽1`000 до ₽2`000 для физлиц, от ₽5`000 до ₽10`000 — для должностных лиц и от ₽20`000 до ₽30`000 — для юридических. За повторное нарушение штрафы увеличиваются практически вдвое.
С начала 2025 года в городе было составлено около трёх тысяч постановлений по такому нарушению. Сумма штрафов превысила ₽4 млн.
Ранее Mkset писал о том, как в столице Башкирии борются с парковкой на тротуарах на одной из центральных улиц.