mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 04:50

Published 14 февраля, 04:50

Modified 14 февраля, 04:54

Updated 14 февраля, 04:54

Башкирия потеряла поэта

В Башкирии скончался поэт

14 февраля 2025, 04:50
Фото: 1MI.

Башкирия потеряла поэта

В возрасте 64 лет 13 февраля после болезни скончался поэт Альфред Хазимуллин, сообщает глава Аскинского района Республики Башкортостан Динис Юсупов в пятницу, 14 февраля.

Мужчина родился в деревне Суюндюково в учительской семье. В 1978 году трудился на заводе, который сейчас носит название «Уфанефтехим», а затем ушёл в армию и служил в Монголии.

Фото: Администрация Аскинского района

После этого Альфред Хазимуллин поступил в пединститут и стал учителем. В 1986 году пришел в районную газету, где занимал различные должности. Через четыре года начал трудиться режиссером в народном театре. После этого работал в сферах строительства и потребительства в Аскинском районе, а также трудился в администрации. С 2015 года и до пенсии в 2020-м возглавлял районное Управление культуры.

Знаменитый академик умер в Уфе
Узнать подробнее

Мужчина писал стихотворения, которые пронизывала любовью к землякам. Всего он оставил пять сборников.

Ранее Mkset писал, то в Республике Башкортостан ушла из жизни бывшая глава регионального министерства.

Читайте также:
В Башкирии построят гостиницу за ₽3 млрдВ Башкирии ввели эксклюзивные трехдневные выходныеУфу будут строить в кредит
#Дмитрий Саламатин#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Армия#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Прощание#Поэзия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика