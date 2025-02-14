В Башкирии скончался поэт

После этого Альфред Хазимуллин поступил в пединститут и стал учителем. В 1986 году пришел в районную газету, где занимал различные должности. Через четыре года начал трудиться режиссером в народном театре. После этого работал в сферах строительства и потребительства в Аскинском районе, а также трудился в администрации. С 2015 года и до пенсии в 2020-м возглавлял районное Управление культуры.