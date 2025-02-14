В Башкирии скончался поэт

Posted 14 февраля, 04:50
Published 14 февраля, 04:50
Modified 14 февраля, 04:54
Updated 14 февраля, 04:54
Мужчина родился в деревне Суюндюково в учительской семье. В 1978 году трудился на заводе, который сейчас носит название «Уфанефтехим», а затем ушёл в армию и служил в Монголии.
После этого Альфред Хазимуллин поступил в пединститут и стал учителем. В 1986 году пришел в районную газету, где занимал различные должности. Через четыре года начал трудиться режиссером в народном театре. После этого работал в сферах строительства и потребительства в Аскинском районе, а также трудился в администрации. С 2015 года и до пенсии в 2020-м возглавлял районное Управление культуры.
Мужчина писал стихотворения, которые пронизывала любовью к землякам. Всего он оставил пять сборников.
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