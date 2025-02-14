В Башкирии построят гостиницу за ₽3 млрд

Первоначальные инвестиции в «Эко деревню 2» составят 282,8 млн рублей. Эти средства будут направлены на строительство гостевых домиков, банных комплексов, бассейнов, торговых точек и точек общепита, а также на создание необходимой инфраструктуры. Для реализации проекта выделен земельный участок рядом с уже существующим глэмпингом. Инвесткомитет одобрил представленный проект, присвоив ему статус приоритетного. Инвестору будет оказана поддержка в оформлении земельного участка.