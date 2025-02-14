mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 04:43

Published 14 февраля, 04:43

Modified 14 февраля, 04:45

Updated 14 февраля, 04:45

В Башкирии построят гостиницу за ₽3 млрд

В Башкирии построят гостиницу за ₽3 млрд

14 февраля 2025, 04:43
Фото: 1MI.
В Абзелиловском районе региона появится новый туристический объект — глэмпинговый комплекс, сообщает в пятницу, 14 февраля, пресс-служба Главы РБ.

На заседании Инвестиционного комитета, прошедшем под председательством Главы Башкирии Радия Хабирова, был рассмотрен и одобрен проект строительства масштабного глэмпинга. Инвестор, Магнитогорская металлургическая компания (ММК).

Это не первый опыт ММК в сфере туризма. В конце 2023 года компания открыла глэмпинг «Эко деревня», который, судя по всему, оказался востребованным среди отдыхающих. Новый проект — «Эко деревня 2» — станет логичным продолжением развития рекреационного направления.

В Уфе снесут 13 домов — на их месте будут небоскрёбы
Узнать подробнее

Первоначальные инвестиции в «Эко деревню 2» составят 282,8 млн рублей. Эти средства будут направлены на строительство гостевых домиков, банных комплексов, бассейнов, торговых точек и точек общепита, а также на создание необходимой инфраструктуры. Для реализации проекта выделен земельный участок рядом с уже существующим глэмпингом. Инвесткомитет одобрил представленный проект, присвоив ему статус приоритетного. Инвестору будет оказана поддержка в оформлении земельного участка.

Как ранее сообщал Mkset, активно работающая в столице Башкирии программа КРТ добралась села Юматовского под Уфой.

Уфимское село застроят за ₽2,25 млрд
Узнать подробнее
Читайте также:
«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: где смотреть, кто победитБашкортостанца наказали за страшный квест«Обо что-то споткнулся» Уфимец случайно нашёл труп
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Инвестиции#Строительство#Туризм#Благовещенск#Гостиница#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Радий Хабиров#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Беларусь#Инфраструктура#Глэмпинг#Эко деревня
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика