В Башкирии построят гостиницу за ₽3 млрд

Posted 14 февраля, 04:43
Published 14 февраля, 04:43
Modified 14 февраля, 04:45
Updated 14 февраля, 04:45
На заседании Инвестиционного комитета, прошедшем под председательством Главы Башкирии Радия Хабирова, был рассмотрен и одобрен проект строительства масштабного глэмпинга. Инвестор, Магнитогорская металлургическая компания (ММК).
Это не первый опыт ММК в сфере туризма. В конце 2023 года компания открыла глэмпинг «Эко деревня», который, судя по всему, оказался востребованным среди отдыхающих. Новый проект — «Эко деревня 2» — станет логичным продолжением развития рекреационного направления.
Первоначальные инвестиции в «Эко деревню 2» составят 282,8 млн рублей. Эти средства будут направлены на строительство гостевых домиков, банных комплексов, бассейнов, торговых точек и точек общепита, а также на создание необходимой инфраструктуры. Для реализации проекта выделен земельный участок рядом с уже существующим глэмпингом. Инвесткомитет одобрил представленный проект, присвоив ему статус приоритетного. Инвестору будет оказана поддержка в оформлении земельного участка.
Как ранее сообщал Mkset, активно работающая в столице Башкирии программа КРТ добралась села Юматовского под Уфой.