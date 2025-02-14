В Башкирии грядут морозы — отменят ли занятия в школах

Posted 14 февраля, 10:54
Published 14 февраля, 10:54
Modified 14 февраля, 15:54
Updated 14 февраля, 15:54
Так, занятия для самых маленьких ребят на селе отменят при -23 ˚С, а в городе — при -25 ˚С. Уроки для учащихся с пятого по девятый классы в сельских школах будут отменены при -25 ˚С, а в городских при -27 ˚С. Старшеклассники смогут не учиться при -30 ˚С и -32 ˚С, соответственно.
Отмечается, что школа работает при любых холодах и решение по отмене её посещения каждое образовательное учреждение принимает самостоятельно. Если уроки всё-таки состоятся, то температура в классах по нормам должна быть не ниже +18 ˚С.
Ранее сообщалось, что в начале следующей неделе морозная погода в регионе усилится. Температура будет ниже нормы для этого периода на несколько градусов.