В Башкирии грядут морозы — отменят ли занятия в школах

Так, занятия для самых маленьких ребят на селе отменят при -23 ˚С, а в городе — при -25 ˚С. Уроки для учащихся с пятого по девятый классы в сельских школах будут отменены при -25 ˚С, а в городских при -27 ˚С. Старшеклассники смогут не учиться при -30 ˚С и -32 ˚С, соответственно.