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Posted 14 февраля, 10:54

Published 14 февраля, 10:54

Modified 14 февраля, 15:54

Updated 14 февраля, 15:54

Морозы могут повлиять на школьников в Башкирии

В Башкирии грядут морозы — отменят ли занятия в школах

14 февраля 2025, 10:54
Фото: 1MI.

Морозы могут повлиять на школьников в Башкирии

При каких морозах могут быть отменены очные занятия в школах, сообщает глава Минобра региона Ильдар Мавлетбердин в соцсетях в пятницу, 14 февраля.

Так, занятия для самых маленьких ребят на селе отменят при -23 ˚С, а в городе — при -25 ˚С. Уроки для учащихся с пятого по девятый классы в сельских школах будут отменены при -25 ˚С, а в городских при -27 ˚С. Старшеклассники смогут не учиться при -30 ˚С и -32 ˚С, соответственно.

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Отмечается, что школа работает при любых холодах и решение по отмене её посещения каждое образовательное учреждение принимает самостоятельно. Если уроки всё-таки состоятся, то температура в классах по нормам должна быть не ниже +18 ˚С.

Ранее сообщалось, что в начале следующей неделе морозная погода в регионе усилится. Температура будет ниже нормы для этого периода на несколько градусов.

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