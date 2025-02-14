Уфу закружит зимняя стужа

Posted 14 февраля, 12:34
Published 14 февраля, 12:34
Modified 14 февраля, 15:34
Updated 14 февраля, 15:34
В субботу в башкирской столице будет пасмурно, ожидается снег. Утром похолодает до −10°С…−9°С, а днем столбик термометра поднимется до −9°С…−6°С и сохранится на этом уровне вечером, а ночью поднимется аж до −6°С…−4°С. Ветер прогнозируется сильный, до 8,1 м/с.
В воскресенье весь день будет идти снег. Утром температура составит −5°С…−4°С, днем потеплеет до −4°С…−3°С, а к ночи похолодает до −12°С…−9°С. Ветер ожидается ещё сильнее, до 8,5 м/с.
А вот в начале следующей недели башкортостанские синоптики ожидают температуру, которая будет на несколько градусов ниже нормы. В связи с этим, читайте материл о том, при каких морозах могут отменить уроки в школах региона.