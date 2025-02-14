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Posted 14 февраля, 12:34

Published 14 февраля, 12:34

Modified 14 февраля, 15:34

Updated 14 февраля, 15:34

Озвучен прогноз погоды в Уфе на грядущие выходные

Уфу закружит зимняя стужа

14 февраля 2025, 12:34
Фото: 1MI.

Озвучен прогноз погоды в Уфе на грядущие выходные

Стал известен прогноз погоды в столице Республики Башкортостан на грядущие выходные 15 и 16 февраля, сообщают специалисты сервиса «Яндекс. Погода» в пятницу, 14 февраля.

В субботу в башкирской столице будет пасмурно, ожидается снег. Утром похолодает до −10°С…−9°С, а днем столбик термометра поднимется до −9°С…−6°С и сохранится на этом уровне вечером, а ночью поднимется аж до −6°С…−4°С. Ветер прогнозируется сильный, до 8,1 м/с.

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В воскресенье весь день будет идти снег. Утром температура составит −5°С…−4°С, днем потеплеет до −4°С…−3°С, а к ночи похолодает до −12°С…−9°С. Ветер ожидается ещё сильнее, до 8,5 м/с.

А вот в начале следующей недели башкортостанские синоптики ожидают температуру, которая будет на несколько градусов ниже нормы. В связи с этим, читайте материл о том, при каких морозах могут отменить уроки в школах региона.

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