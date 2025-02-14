Уфимцы стали есть дороже и чаще

Так, за год число гостей в ресторанах Уфы выросло на 7%. Средний чек в элитном сегменте уфимского общепита вырос на 8%, до ₽2`054. Интересно отметить то, что за 2023/2024 год средний чек в Казани взлетел аж на 10%, но при этом составил всего-то ₽1`300.