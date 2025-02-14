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Posted 14 февраля, 17:31

Published 14 февраля, 17:31

Modified 14 февраля, 17:31

Updated 14 февраля, 17:31

Уфимцы стали есть дороже и чаще

Уфимцы стали есть дороже и чаще

14 февраля 2025, 17:31
Фото: mkset.ru.
За год в ресторанах столицы Башкирии стало больше гостей с хорошим аппетитом и тугим кошельком, сообщает в пятницу, 14 февраля, «Чек Индекс».

Аналитики сравнили число гостей и средние чеки в ресторанах городов-миллионников России летом 2023 года и в июне–августе 2024 года. Эксперты «Чек Индекс» пришли к выводу, что в российских мегаполисах растет и посещаемость, и оставляемые гостями за блюда и напитки суммы.

Так, за год число гостей в ресторанах Уфы выросло на 7%. Средний чек в элитном сегменте уфимского общепита вырос на 8%, до ₽2`054. Интересно отметить то, что за 2023/2024 год средний чек в Казани взлетел аж на 10%, но при этом составил всего-то ₽1`300.

Тем временем гостей в ресторанах Питера и Москвы становится всё меньше, а средние чеки падают. Так, один гость оставляет теперь в питерском ресторане примерно ₽6`900.

Ужин с интимом обойдется уфимцу в ₽3`276
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