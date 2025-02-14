Уфимцы стали есть дороже и чаще

Posted 14 февраля, 17:31
Published 14 февраля, 17:31
Modified 14 февраля, 17:31
Updated 14 февраля, 17:31
Аналитики сравнили число гостей и средние чеки в ресторанах городов-миллионников России летом 2023 года и в июне–августе 2024 года. Эксперты «Чек Индекс» пришли к выводу, что в российских мегаполисах растет и посещаемость, и оставляемые гостями за блюда и напитки суммы.
Так, за год число гостей в ресторанах Уфы выросло на 7%. Средний чек в элитном сегменте уфимского общепита вырос на 8%, до ₽2`054. Интересно отметить то, что за 2023/2024 год средний чек в Казани взлетел аж на 10%, но при этом составил всего-то ₽1`300.
Тем временем гостей в ресторанах Питера и Москвы становится всё меньше, а средние чеки падают. Так, один гость оставляет теперь в питерском ресторане примерно ₽6`900.