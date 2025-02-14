Уфимский шашечник проиграл ГАИ

Posted 14 февраля, 07:01
Published 14 февраля, 07:01
Modified 14 февраля, 07:05
Updated 14 февраля, 07:05
Сотрудники заинтересовались гонщиком после опубликованной видеозаписи в соцсетях. На ней водитель отечественной «девятки» быстро ехал, перестраиваясь из ряда в ряд на проспекте Салавата Юлаева. В народе это называется «игрой в шашки». Такая езда зачастую приводит к печальным последствиям.
После изучения видео гаишники нашли водителя, которым оказался 24-летний горожанин. Через некоторое время он был задержан.
За нарушение ПДД, управление незарегистрированным авто, отсутствие ОСАГО и тонировку его привлекли сразу по нескольким административным статьям.
Также сотрудники выяснили, что за 10 месяцев водительского стада уфимца уже привлекали за лихое вождение свыше 10 раз.
Ранее Mkset сообщал, что в башкирской столице автобус сбил пенсионера.