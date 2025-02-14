Уфимский шашечник проиграл ГАИ

Сотрудники заинтересовались гонщиком после опубликованной видеозаписи в соцсетях. На ней водитель отечественной «девятки» быстро ехал, перестраиваясь из ряда в ряд на проспекте Салавата Юлаева. В народе это называется «игрой в шашки». Такая езда зачастую приводит к печальным последствиям.