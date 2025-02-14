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Posted 14 февраля, 07:01

Published 14 февраля, 07:01

Modified 14 февраля, 07:05

Updated 14 февраля, 07:05

Уфимский лихач наказан за гонки на проспекте

Уфимский шашечник проиграл ГАИ

14 февраля 2025, 07:01
Фото: 1MI.

Уфимский лихач наказан за гонки на проспекте

За опасные маневры за рулём в столице Республики Башкортостан задержан очередной «лихач», сообщает ГИБДД в пятницу, 14 февраля.

Сотрудники заинтересовались гонщиком после опубликованной видеозаписи в соцсетях. На ней водитель отечественной «девятки» быстро ехал, перестраиваясь из ряда в ряд на проспекте Салавата Юлаева. В народе это называется «игрой в шашки». Такая езда зачастую приводит к печальным последствиям.

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После изучения видео гаишники нашли водителя, которым оказался 24-летний горожанин. Через некоторое время он был задержан.

За нарушение ПДД, управление незарегистрированным авто, отсутствие ОСАГО и тонировку его привлекли сразу по нескольким административным статьям.

Также сотрудники выяснили, что за 10 месяцев водительского стада уфимца уже привлекали за лихое вождение свыше 10 раз.

Ранее Mkset сообщал, что в башкирской столице автобус сбил пенсионера.

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