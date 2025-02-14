Уфимский чиновник крышевал нелегалов

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу. Примечательно, что соучастник преступления уже осужден. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, штраф в ₽600`000, а также наложен запрет занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями в госорганах, органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях в течение 5 лет.