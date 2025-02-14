Уфимский чиновник крышевал нелегалов

Posted 14 февраля, 10:12
Published 14 февраля, 10:12
Modified 14 февраля, 15:57
Updated 14 февраля, 15:57
По версии следствия, чиновник, являясь руководителем подразделения МКУ «Центр общественной безопасности», вместе со своим подчиненным получил ₽45`000 за то, чтобы не привлекать к ответственности двоих продавцов фруктов и овощей, торговавших в неположенном месте на улице Ферина. Обвиняемый свою вину не признал.
Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу. Примечательно, что соучастник преступления уже осужден. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, штраф в ₽600`000, а также наложен запрет занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями в госорганах, органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях в течение 5 лет.
Как ранее сообщал Mkset, в Стерлитамаке возбуждено уголовное дело по факту возможных злоупотреблений при организации свалки твердых бытовых отходов.