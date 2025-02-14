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Posted 14 февраля, 10:12

Published 14 февраля, 10:12

Modified 14 февраля, 15:57

Updated 14 февраля, 15:57

Уфимский чиновник крышевал нелегалов

Уфимский чиновник крышевал нелегалов

14 февраля 2025, 10:12
Фото: 1MI.
В Уфе бывший начальник отдела Центра общественной безопасности предстанет перед судом по обвинению в получении взятки за «крышевание» нелегальных торговцев, сообщает в пятницу, 14 февраля, прокуратура РБ.

По версии следствия, чиновник, являясь руководителем подразделения МКУ «Центр общественной безопасности», вместе со своим подчиненным получил ₽45`000 за то, чтобы не привлекать к ответственности двоих продавцов фруктов и овощей, торговавших в неположенном месте на улице Ферина. Обвиняемый свою вину не признал.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу. Примечательно, что соучастник преступления уже осужден. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, штраф в ₽600`000, а также наложен запрет занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями в госорганах, органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях в течение 5 лет.

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Как ранее сообщал Mkset, в Стерлитамаке возбуждено уголовное дело по факту возможных злоупотреблений при организации свалки твердых бытовых отходов.

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