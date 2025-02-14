Уфимский бизнесмен оказался налоговым мошенником

Posted 13 февраля, 21:07
Published 13 февраля, 21:07
Modified 13 февраля, 21:09
Updated 13 февраля, 21:09
Под прицел налоговой службы попал бывший директор компании «Влком». Мужчина, как установили следователи, уклонялся от налогов целых четыре года — с 2016 по 2020.
Для этого бизнесмен вносил подложные сведения о неких взаимоотношениях с 29 субъектами предпринимательской деятельности. На этом он смог сэкономить ₽79 млн, не платя отчисления на добавленную стоимость.
Отделался в суде бизнесмен штрафом в ₽250 тысяч, а также возмещением всей суммы, которую он не выплатил налогами за упомянутый период.