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Posted 13 февраля, 21:07

Published 13 февраля, 21:07

Modified 13 февраля, 21:09

Updated 13 февраля, 21:09

Уфимец уклонился от ₽79 млн налогов

Уфимский бизнесмен оказался налоговым мошенником

13 февраля 2025, 21:07
Фото: 1MI.

Уфимец уклонился от ₽79 млн налогов

Крупную схему по уклонению от обязательных государственных сборов вскрыли в Башкортостане, от неё бюджет недополучал космические суммы, сообщили в прокуратуре Республики в пятницу, 14 февраля.

Под прицел налоговой службы попал бывший директор компании «Влком». Мужчина, как установили следователи, уклонялся от налогов целых четыре года — с 2016 по 2020.

Для этого бизнесмен вносил подложные сведения о неких взаимоотношениях с 29 субъектами предпринимательской деятельности. На этом он смог сэкономить ₽79 млн, не платя отчисления на добавленную стоимость.

Отделался в суде бизнесмен штрафом в ₽250 тысяч, а также возмещением всей суммы, которую он не выплатил налогами за упомянутый период.

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