Уфимским депутатам раздали по ₽2,5 млн

Теперь каждый из 36 депутатов Городского совета Уфы получит в распоряжение примерно по 2,5 миллиона рублей, которые он сможет направить на решение проблем и реализацию проектов. Общий объем финансирования составит внушительные 90 миллионов рублей. Для сравнения, в 2022 году на эти цели было выделено всего 18 миллионов рублей. Председатель Горсовета Уфы Марат Васимов уверен, что такая инициатива позволит существенно улучшить городскую среду.