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Posted 14 февраля, 05:45

Published 14 февраля, 05:45

Modified 14 февраля, 05:47

Updated 14 февраля, 05:47

Уфимским депутатам раздали по ₽2,5 млн

Уфимским депутатам раздали по ₽2,5 млн

14 февраля 2025, 05:45
Фото: 1MI.
Депутаты решили профинансировать исполнение «наказов избирателей», увеличив бюджет на эти цели, сообщает в пятницу, 14 февраля, пресс-служба Горсовета Уфы.

Теперь каждый из 36 депутатов Городского совета Уфы получит в распоряжение примерно по 2,5 миллиона рублей, которые он сможет направить на решение проблем и реализацию проектов. Общий объем финансирования составит внушительные 90 миллионов рублей. Для сравнения, в 2022 году на эти цели было выделено всего 18 миллионов рублей. Председатель Горсовета Уфы Марат Васимов уверен, что такая инициатива позволит существенно улучшить городскую среду.

Стоит отметить, что сумма, выделяемая на исполнение наказов избирателей, неуклонно растет: в 2023 году она составляла 36 миллионов рублей, а в 2024 — 72 миллиона. По данным горсовета Уфы, в 2024 году было выполнено более 40 наказов. Среди них — закупка спортивного оборудования, установка детских площадок во дворах, а также обустройство остановочных павильонов на улицах города.

Как ранее сообщал Mkset, новый нацпроект «Инфраструктура для жизни» позволит Уфе и другим городам Башкирии получить финансирование на льготных условиях для масштабных строительных проектов.

Уфу будут строить в кредит
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