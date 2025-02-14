Уфимских разбойников отпустили на свободу

В мае прошлого года парни были в арендованном коттедже на улице Байкальской и позвали знакомого, чтобы поговорить. Однако разговора не состоялось. Вместо этого молодые люди избили гостя и заставили на видео записать признание, что тот якобы торгует наркотиками. После этого парни стали шантажировать знакомого снятыми кадрами. Затем им захотелось денег, и они перевели себе ₽34 тысячи с телефона мужчины.