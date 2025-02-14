mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 05:05

Published 14 февраля, 05:05

Modified 14 февраля, 05:09

Updated 14 февраля, 05:09

Разбойники получили условный срок в Уфе

Уфимских разбойников отпустили на свободу

14 февраля 2025, 05:05
Фото: 1MI.

Разбойники получили условный срок в Уфе

Двое жителей Иглинского района отделались условкой за разбойные нападения, совершённые в столице региона, сообщает прокуратура в пятницу, 14 февраля.

В мае прошлого года парни были в арендованном коттедже на улице Байкальской и позвали знакомого, чтобы поговорить. Однако разговора не состоялось. Вместо этого молодые люди избили гостя и заставили на видео записать признание, что тот якобы торгует наркотиками. После этого парни стали шантажировать знакомого снятыми кадрами. Затем им захотелось денег, и они перевели себе ₽34 тысячи с телефона мужчины.

Шайку вымогателей накрыли в Башкирии
Узнать подробнее

Разбойники во всём сознались и оплатили, как материальный, так и моральный ущерб.

Кировский райсуд башкирской столицы назначил им 3 года условно с испытательным сроком на 2 и 3 года.

Ранее сообщалось, что возле уфимского ссуза жестоко избили студента. Якобы тот сказал что-то плохое про родственников напавших.

Читайте также:
Башкортостанца наказали за страшный квестУфимский супермаркет стал раем для грызуновСанатории Уфы подкосили здоровье детей
#Дмитрий Саламатин#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Наркотики#Башкортостан#Благовещенск#Вымогательство#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Шантаж#Янаул#Разбой
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика