Уфимских разбойников отпустили на свободу

Posted 14 февраля, 05:05
Published 14 февраля, 05:05
Modified 14 февраля, 05:09
Updated 14 февраля, 05:09
В мае прошлого года парни были в арендованном коттедже на улице Байкальской и позвали знакомого, чтобы поговорить. Однако разговора не состоялось. Вместо этого молодые люди избили гостя и заставили на видео записать признание, что тот якобы торгует наркотиками. После этого парни стали шантажировать знакомого снятыми кадрами. Затем им захотелось денег, и они перевели себе ₽34 тысячи с телефона мужчины.
Разбойники во всём сознались и оплатили, как материальный, так и моральный ущерб.
Кировский райсуд башкирской столицы назначил им 3 года условно с испытательным сроком на 2 и 3 года.
Ранее сообщалось, что возле уфимского ссуза жестоко избили студента. Якобы тот сказал что-то плохое про родственников напавших.