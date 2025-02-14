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Posted 14 февраля, 04:23

Published 14 февраля, 04:23

Modified 14 февраля, 04:27

Updated 14 февраля, 04:27

В Уфе чиновники проверили работу автобусного маршрута и не выявили отклонений

Уфимские чиновники пересели на маршрутки

14 февраля 2025, 04:23
Фото: Минтранс Башкирии.

В Уфе чиновники проверили работу автобусного маршрута и не выявили отклонений

Профильные чиновники проверили работу автобусного маршрута в столице Республики Башкортостан, сообщает Минтранс региона в пятницу, 14 февраля.

Речь идёт о маршруте № 114 «Уфа — Юматово», который обслуживает ООО «Уфимские автобусные линии». Тарифы на него не регулируются, но имеются льготы для некоторых граждан, например, пенсионеров.

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Проверка прошла в утренний час-пик. В Юматово после того, как все пассажиры сели, три места остались свободны. Большая часть людей вышли в Дёме и на «Школьной» и салон практически разгрузился, утверждают в ведомстве. При выезде из города загруженность была даже меньше, чем при выезде из Юматово.

Чистота в автобусе не вызвала замечаний. Также не были выявлены отклонения от расписания и перегруженность.

Ранее горожанин внёс предложение о том, как улучшить работу общественного транспорта в центре.

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