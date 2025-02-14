Уфимские чиновники пересели на маршрутки

Posted 14 февраля, 04:23
Published 14 февраля, 04:23
Modified 14 февраля, 04:27
Updated 14 февраля, 04:27
Речь идёт о маршруте № 114 «Уфа — Юматово», который обслуживает ООО «Уфимские автобусные линии». Тарифы на него не регулируются, но имеются льготы для некоторых граждан, например, пенсионеров.
Проверка прошла в утренний час-пик. В Юматово после того, как все пассажиры сели, три места остались свободны. Большая часть людей вышли в Дёме и на «Школьной» и салон практически разгрузился, утверждают в ведомстве. При выезде из города загруженность была даже меньше, чем при выезде из Юматово.
Чистота в автобусе не вызвала замечаний. Также не были выявлены отклонения от расписания и перегруженность.
Ранее горожанин внёс предложение о том, как улучшить работу общественного транспорта в центре.