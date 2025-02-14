Уфимские чиновники пересели на маршрутки

Проверка прошла в утренний час-пик. В Юматово после того, как все пассажиры сели, три места остались свободны. Большая часть людей вышли в Дёме и на «Школьной» и салон практически разгрузился, утверждают в ведомстве. При выезде из города загруженность была даже меньше, чем при выезде из Юматово.