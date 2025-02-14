«Алгу» не берут в автобусе — гайд от чиновников

Так, Телеграм-канал «Уфа: транспорт и связь» обратил внимание на наш пост о том, что вчера утром уфимка пыталась оплатить проезд данной картой в автобусе маршрута № 266, но водитель выбросил «Алгу» на пол прямо в грязь.