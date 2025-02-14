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Posted 14 февраля, 12:19

Published 14 февраля, 12:19

Modified 14 февраля, 15:36

Updated 14 февраля, 15:36

Чиновники отреагировали на отказ принимать «Алгу» в уфимском автобусе

«Алгу» не берут в автобусе — гайд от чиновников

14 февраля 2025, 12:19
Фото: 1MI.

Чиновники отреагировали на отказ принимать «Алгу» в уфимском автобусе

Уфимские чиновники, отвечающие за транспортное обслуживание горожан, отреагировали на пост в Telegram-канале Mkset о том, что водитель автобуса не принял карту «Алга» у горожанки в пятницу, 14 февраля.

Так, Телеграм-канал «Уфа: транспорт и связь» обратил внимание на наш пост о том, что вчера утром уфимка пыталась оплатить проезд данной картой в автобусе маршрута № 266, но водитель выбросил «Алгу» на пол прямо в грязь.

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Чиновники напомнили, что при возникновении трудностей с оплатой проезда картой, нужно зафиксировать номер автобуса, маршрута и время инцидента. Если есть возможность, можно также попросить контакты у свидетелей случившегося.

Отмечается, что по закону перевозчики обязаны принимать оплату оказанных услуг, используя терминал.

— Информация до перевозчика, обслуживающего маршрут №266, доведена и буден проведен дополнительный инструктаж с водительским составом по приему безналичной оплаты проезда, том числе по единой транспортной карте «Алга», а также вежливому общению с пассажирами, — сообщили чиновники в Телеграм-канале.

Ранее сообщалось о том, что у ребёнка пропали деньги с карты «Алга» в столице Башкирии.

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