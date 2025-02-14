«Алгу» не берут в автобусе — гайд от чиновников

Posted 14 февраля, 12:19
Published 14 февраля, 12:19
Modified 14 февраля, 15:36
Updated 14 февраля, 15:36
Так, Телеграм-канал «Уфа: транспорт и связь» обратил внимание на наш пост о том, что вчера утром уфимка пыталась оплатить проезд данной картой в автобусе маршрута № 266, но водитель выбросил «Алгу» на пол прямо в грязь.
Чиновники напомнили, что при возникновении трудностей с оплатой проезда картой, нужно зафиксировать номер автобуса, маршрута и время инцидента. Если есть возможность, можно также попросить контакты у свидетелей случившегося.
Отмечается, что по закону перевозчики обязаны принимать оплату оказанных услуг, используя терминал.
— Информация до перевозчика, обслуживающего маршрут №266, доведена и буден проведен дополнительный инструктаж с водительским составом по приему безналичной оплаты проезда, том числе по единой транспортной карте «Алга», а также вежливому общению с пассажирами, — сообщили чиновники в Телеграм-канале.
Ранее сообщалось о том, что у ребёнка пропали деньги с карты «Алга» в столице Башкирии.