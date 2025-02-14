Уфимка хочет стать «Топ стюардессой» — оцениваем шансы кандидатки по ее фото

Posted 14 февраля, 11:46
Published 14 февраля, 11:46
Modified 14 февраля, 15:51
Updated 14 февраля, 15:51
С детства Елизавета смотрела на самолёты, пролетающие над её домом, и мечтала стать стюардессой. В свои юные годы она произнесла: «Мечтает она летать и стюардессой стать». И вот, спустя годы, её мечта сбылась — сейчас Елизавета работает бортпроводником. Для неё каждое путешествие стало не просто работой, а настоящим приключением. Она открывает новые горизонты и знакомится с удивительными людьми.
Но небо — это не единственная страсть Елизаветы. Она также учится на психолога-педагога и увлекается медициной. Девушка постоянно ищет новые пути для самовыражения.
— Я не останавливаюсь, ведь жизнь — это полёт, а я хочу лететь высоко, — говорит Лиза.
Елизавета родилась и выросла в Уфе, но затем переехала в другой город. На данный момент уже 10 участниц прошли в полуфинал конкурса. Среди них и уроженка Уфы.
Финал состоится 2 ноября 2025 года в Москве, где Елизавета будет бороться за звание «Топ стюардессы».
Как ранее сообщал Mkset, уфимка, известная своими многочисленными победами в конкурсах красоты, вновь оказалась в центре внимания.