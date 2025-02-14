mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 11:46

Published 14 февраля, 11:46

Modified 14 февраля, 15:51

Updated 14 февраля, 15:51

Уфимка претендует на титул «Топ стюардесса»

Уфимка хочет стать «Топ стюардессой» — оцениваем шансы кандидатки по ее фото

14 февраля 2025, 11:46
Фото: Vk: Топ стюардесс.

Уфимка претендует на титул «Топ стюардесса»

Елизавета Лукьянова из Уфы мечтает о небе и готовится к участию в конкурсе «Топ стюардесс 2025», сообщает в пятницу, 14 февраля, пресс-служба мероприятия.

С детства Елизавета смотрела на самолёты, пролетающие над её домом, и мечтала стать стюардессой. В свои юные годы она произнесла: «Мечтает она летать и стюардессой стать». И вот, спустя годы, её мечта сбылась — сейчас Елизавета работает бортпроводником. Для неё каждое путешествие стало не просто работой, а настоящим приключением. Она открывает новые горизонты и знакомится с удивительными людьми.

Фото: Топ стюардесс

Но небо — это не единственная страсть Елизаветы. Она также учится на психолога-педагога и увлекается медициной. Девушка постоянно ищет новые пути для самовыражения.

— Я не останавливаюсь, ведь жизнь — это полёт, а я хочу лететь высоко, — говорит Лиза.

Елизавета родилась и выросла в Уфе, но затем переехала в другой город. На данный момент уже 10 участниц прошли в полуфинал конкурса. Среди них и уроженка Уфы.

Финал состоится 2 ноября 2025 года в Москве, где Елизавета будет бороться за звание «Топ стюардессы».

Похудевшая почти на 40 кг уфимка идет на рекорд красоты — смотрим её фото
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, уфимка, известная своими многочисленными победами в конкурсах красоты, вновь оказалась в центре внимания.

Читайте также:
Разведчик из Башкирии погиб на СВОМужчину посадили за похищение возлюбленной 14 февраляАномальные морозы ударят в Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Конкурс#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Москва#Психология#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Путешествия#Белебей#Мелеуз#Янаул#Беларусь#Мечта#Топ стюардесс#Елизавета Лукьянова#Бортпроводник#Полуфинал
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика