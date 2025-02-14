Уфимка хочет стать «Топ стюардессой» — оцениваем шансы кандидатки по ее фото

С детства Елизавета смотрела на самолёты, пролетающие над её домом, и мечтала стать стюардессой. В свои юные годы она произнесла: «Мечтает она летать и стюардессой стать». И вот, спустя годы, её мечта сбылась — сейчас Елизавета работает бортпроводником. Для неё каждое путешествие стало не просто работой, а настоящим приключением. Она открывает новые горизонты и знакомится с удивительными людьми.