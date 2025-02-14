Цену жизни и смерти назвали в Башкирии

Posted 13 февраля, 21:25
Published 13 февраля, 21:25
Modified 13 февраля, 21:27
Updated 13 февраля, 21:27
Так, наиболее значительным вредом охотресурсам является убийство лося. «Положить» рогатого красавца легально будет стоить ₽80 тысяч, в случаях с браконьерством же расправа над благородным животным оценивается в ₽240 тысяч и ₽400 тысяч за самца и самку соответственно. А на территория природных парков в том же соответствии –и вовсе ₽400 тысяч и ₽560 тысяч.
Их близкие родственники — пятнистые олени — законом оцениваются уже в сумму от ₽180 тысяч до ₽420 тысяч. Такой же прайс — и за медведей.
А вот самыми беззащитными являются волки, лисы и перепёлочки — при их незаконном истреблении ущерб оценивается всего в ₽600 — ₽1400.