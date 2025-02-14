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Posted 13 февраля, 21:25

Published 13 февраля, 21:25

Modified 13 февраля, 21:27

Updated 13 февраля, 21:27

Штрафы для браконьеров нзавали в Башкирии

Цену жизни и смерти назвали в Башкирии

13 февраля 2025, 21:25
Фото: 1MI.

Штрафы для браконьеров нзавали в Башкирии

В Минэкологии Башкортостана в пятницу, 14 февраля, напомнили, сколько придётся заплатить за ущерб лесному фонду региона.

Так, наиболее значительным вредом охотресурсам является убийство лося. «Положить» рогатого красавца легально будет стоить ₽80 тысяч, в случаях с браконьерством же расправа над благородным животным оценивается в ₽240 тысяч и ₽400 тысяч за самца и самку соответственно. А на территория природных парков в том же соответствии –и вовсе ₽400 тысяч и ₽560 тысяч.

Их близкие родственники — пятнистые олени — законом оцениваются уже в сумму от ₽180 тысяч до ₽420 тысяч. Такой же прайс — и за медведей.

А вот самыми беззащитными являются волки, лисы и перепёлочки — при их незаконном истреблении ущерб оценивается всего в ₽600 — ₽1400.

Браконьеры истребляют символ Уфы
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии браконьеры истребляли куниц.

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