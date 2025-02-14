Цену жизни и смерти назвали в Башкирии

Так, наиболее значительным вредом охотресурсам является убийство лося. «Положить» рогатого красавца легально будет стоить ₽80 тысяч, в случаях с браконьерством же расправа над благородным животным оценивается в ₽240 тысяч и ₽400 тысяч за самца и самку соответственно. А на территория природных парков в том же соответствии –и вовсе ₽400 тысяч и ₽560 тысяч.