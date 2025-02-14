Цена снега названа в Уфе

Установление тарифа, скорее, выгодно крупным коммунальным предприятиям и организациям, которые уже имеют в своем распоряжении технику и персонал для уборки снега. Для них это возможность немного подзаработать на излишках. А вот для малого бизнеса или частных лиц, желающих «срубить бабла» на снеге, шансы на успех не так велики.