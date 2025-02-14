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Posted 14 февраля, 06:16

Published 14 февраля, 06:16

Modified 14 февраля, 06:18

Updated 14 февраля, 06:18

Цена снега названа в Уфе

Цена снега названа в Уфе

14 февраля 2025, 06:16
Фото: 1MI.
В Уфе официально «монетизировали» снег, установив тариф на его прием и переработку — Mkset разобрался, сможет ли рядовой уфимец сколотить состояние на продаже снега или это затея обречена на провал.

Согласно постановлению администрации города, теперь «Служба по благоустройству Советского района» принимает снег по цене 200,18 рублей за кубический метр (без учета НДС). С одной стороны, это открывает новые возможности для бизнеса, с другой — таит в себе немало подводных камней.

«Белое золото»: как это работает?

Теоретически, все просто: собираем снег с улиц, дворов, территорий предприятий и отвозим в «Службу по благоустройству» для переработки. За каждый кубометр получаем деньги. Звучит заманчиво, особенно в снежную зиму.

Почему «снежный клондайк» может оказаться пустышкой?

  • Затраты съедят прибыль. Главная проблема — это издержки. Вам потребуется техника для уборки и вывоза снега (аренда или покупка), топливо, зарплата работникам, налоги и прочие расходы. Далеко не факт, что после всех этих выплат у вас останется хоть что-то.
  • Сезонный бизнес — сезонные доходы. Снег — это товар, спрос на который есть только зимой. В остальное время года придется искать другие источники дохода, чтобы поддерживать бизнес на плаву.
  • Конкуренция с «большими игроками». У «Службы по благоустройству» наверняка есть свои проверенные подрядчики, с которыми они работают на постоянной основе. Пробиться в этот круг будет непросто.
  • Риск нехватки снега. Теплые зимы в Уфе — не редкость. Если снега будет мало, то и заработать не получится. Зависимость от погодных условий — это серьезный фактор риска.
  • Логистические сложности. Где хранить снег до вывоза? Как организовать транспортировку, чтобы не создавать пробки и не нарушать экологические нормы? Эти вопросы потребуют тщательного планирования.

Кому все-таки выгодно?

Установление тарифа, скорее, выгодно крупным коммунальным предприятиям и организациям, которые уже имеют в своем распоряжении технику и персонал для уборки снега. Для них это возможность немного подзаработать на излишках. А вот для малого бизнеса или частных лиц, желающих «срубить бабла» на снеге, шансы на успех не так велики.

Как ранее сообщал Mkset, уфимские депутаты решили профинансировать исполнение «наказов избирателей», увеличив бюджет на эти цели.

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