Цена снега названа в Уфе

Posted 14 февраля, 06:16
Published 14 февраля, 06:16
Modified 14 февраля, 06:18
Updated 14 февраля, 06:18
Согласно постановлению администрации города, теперь «Служба по благоустройству Советского района» принимает снег по цене 200,18 рублей за кубический метр (без учета НДС). С одной стороны, это открывает новые возможности для бизнеса, с другой — таит в себе немало подводных камней.
Теоретически, все просто: собираем снег с улиц, дворов, территорий предприятий и отвозим в «Службу по благоустройству» для переработки. За каждый кубометр получаем деньги. Звучит заманчиво, особенно в снежную зиму.
Установление тарифа, скорее, выгодно крупным коммунальным предприятиям и организациям, которые уже имеют в своем распоряжении технику и персонал для уборки снега. Для них это возможность немного подзаработать на излишках. А вот для малого бизнеса или частных лиц, желающих «срубить бабла» на снеге, шансы на успех не так велики.
Как ранее сообщал Mkset, уфимские депутаты решили профинансировать исполнение «наказов избирателей», увеличив бюджет на эти цели.