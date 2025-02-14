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Posted 14 февраля, 14:45

Published 14 февраля, 14:45

Modified 14 февраля, 14:48

Updated 14 февраля, 14:48

Трассу для дронов сделали в Уфе

Трассу для дронов сделали в Уфе

14 февраля 2025, 14:45
Фото: 1MI.
Необычный полигон не несет угрозы для мирного населения и нужен для приобретения и оттачивания профессиональных навыков, сообщил в пятницу, 14 февраля, вице-премьер Республики Башкортостан Руслан Хабибов.

Вице-премьер Башкирии Руслан Хабибов опубликовал в своём Telegram-канале видео, снятое на уфимской киберспортивной арене. Этот проект 14 февраля очно презентовали первому заместителю Министра спорта России Одесу Байсултанову. Планируется, что площадка «Кибер Арена 3000» будет специализироваться на проведении отраслевых спортивных мероприятий. Там расположатся локации для игр на консолях и ПК, а также зона виртуальной реальности. Одна из площадок посвящена беспилотникам. Для оттачивания управления ими была создана специальная трасса. Она представляет собой воздушную полосу препятствий и пока работает в тестовом режиме.

Кроме того, во время визита Одеса Байсултанова в Уфу стало известно, что Башкирия в декабре 2025 года примет первую зимнюю Спартакиаду стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья.

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