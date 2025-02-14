Трассу для дронов сделали в Уфе

Вице-премьер Башкирии Руслан Хабибов опубликовал в своём Telegram-канале видео, снятое на уфимской киберспортивной арене. Этот проект 14 февраля очно презентовали первому заместителю Министра спорта России Одесу Байсултанову. Планируется, что площадка «Кибер Арена 3000» будет специализироваться на проведении отраслевых спортивных мероприятий. Там расположатся локации для игр на консолях и ПК, а также зона виртуальной реальности. Одна из площадок посвящена беспилотникам. Для оттачивания управления ими была создана специальная трасса. Она представляет собой воздушную полосу препятствий и пока работает в тестовом режиме.