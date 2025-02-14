Топ идей для свиданий огласили в Уфе

Ранее Mkset сообщал о том, сколько жителей башкирской столицы вступали в служебные романы и чем всё кончалось. Также сообщалось об истории в одном из районов Республики Башкортостан. Там мужчина похитил экс-сожительницу из её дома и получил за это приговор сегодня, в День влюблённых.