Топ идей для свиданий огласили в Уфе

Posted 14 февраля, 11:22
Published 14 февраля, 11:22
Modified 14 февраля, 15:53
Updated 14 февраля, 15:53
Так, в список самых востребованных мест для романтических встреч вошли рестораны, спа-салоны, школы искусств, кафе, а также различные мастер-классы. Далее идут парки, гончарные мастерские, гостиницы, кальянные и культурные центры.
Среди неожиданных мест, куда можно сходить на свидание, оказались стрелковые клубы, дайвинг-центры и пирсинг-салоны.
Чтобы провести исследование, специалисты проанализировали отзывы на заведения в российских миллионниках за с 25 января 2024 года и на год вперёд.
Ранее Mkset сообщал о том, сколько жителей башкирской столицы вступали в служебные романы и чем всё кончалось. Также сообщалось об истории в одном из районов Республики Башкортостан. Там мужчина похитил экс-сожительницу из её дома и получил за это приговор сегодня, в День влюблённых.