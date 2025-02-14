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Posted 14 февраля, 11:22

Published 14 февраля, 11:22

Modified 14 февраля, 15:53

Updated 14 февраля, 15:53

Названы самые популярные места для свиданий в Уфе

Топ идей для свиданий огласили в Уфе

14 февраля 2025, 11:22
Фото: 1MI.

Названы самые популярные места для свиданий в Уфе

Специалисты «Яндекс Карты» выявили самые популярные локации, куда ходят на свидания в Уфе, сообщается в исследовании сервиса в пятницу, 14 февраля.

Так, в список самых востребованных мест для романтических встреч вошли рестораны, спа-салоны, школы искусств, кафе, а также различные мастер-классы. Далее идут парки, гончарные мастерские, гостиницы, кальянные и культурные центры.

Идеи для романтических поездок на День всех влюбленных
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Среди неожиданных мест, куда можно сходить на свидание, оказались стрелковые клубы, дайвинг-центры и пирсинг-салоны.

Чтобы провести исследование, специалисты проанализировали отзывы на заведения в российских миллионниках за с 25 января 2024 года и на год вперёд.

Ранее Mkset сообщал о том, сколько жителей башкирской столицы вступали в служебные романы и чем всё кончалось. Также сообщалось об истории в одном из районов Республики Башкортостан. Там мужчина похитил экс-сожительницу из её дома и получил за это приговор сегодня, в День влюблённых.

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