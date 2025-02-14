Свалка обернулась уголовным делом в Башкирии

После публикаций в СМИ и обращений граждан о неправомерных действиях должностных лиц при принятии решения о создании свалки следственный отдел по городу Стерлитамаку СУ СК России по Республике Башкортостан инициировал процессуальную проверку. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).