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Posted 14 февраля, 08:13

Published 14 февраля, 08:13

Modified 14 февраля, 09:17

Updated 14 февраля, 09:17

Свалка обернулась уголовным делом в Башкирии

Свалка обернулась уголовным делом в Башкирии

14 февраля 2025, 08:13
Фото: 1MI.
В Стерлитамаке возбуждено уголовное дело по факту возможных злоупотреблений при организации свалки твердых бытовых отходов, сообщает в пятницу, 14 февраля, Следственный комитет РБ.

После публикаций в СМИ и обращений граждан о неправомерных действиях должностных лиц при принятии решения о создании свалки следственный отдел по городу Стерлитамаку СУ СК России по Республике Башкортостан инициировал процессуальную проверку. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

— Следователи проводят комплекс следственных действий, чтобы проверить законность и обоснованность решений, принятых должностными лицами муниципалитета. В рамках расследования будет дана окончательная правовая оценка действиям всех причастных к организации свалки, — сообщили в СК РБ.
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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе банда из восьми человек предстанет перед судом по обвинению в незаконном обналичивании денег.

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