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Posted 14 февраля, 04:01

Published 14 февраля, 04:01

Modified 14 февраля, 04:04

Updated 14 февраля, 04:04

Уфа продолжает избавляться от незаконных ларьков

Спецоперация мэрии: Уфу вычищают от нелегалов

14 февраля 2025, 04:01
Фото: 1MI.

Уфа продолжает избавляться от незаконных ларьков

В Кировском районе столицы Республики Башкортостан продолжается снос незаконных торговых объектов (НТО), сообщает администрация района в пятницу, 14 февраля.

Только за прошлый месяц в районе демонтировали пять таких объектов.

Фото: Администрация Кировского района Уфы. Пример демонтажа

Чтобы такого не случилось, нужно иметь в виду, что для ведения торговли необходимы соответствующие документы, например, действующий договор на размещение. Торговый объект должен соответствовать схеме размещения, площади и специализации.

Если с документами всё оказалось нечисто, то владельцы ларьков получат предписания о сносе и если за 10 дней сами их не демонтируют, то демонтаж проведут принудительно.

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Ранее сообщалось, что возле крупного торгового центра в башкирской столице демонтировали павильоны, в которых торговали вейпами и продавали шашлыки. А незадолго до этого, в городе снесли пять НТО, среди которых были фотосалон и кофейня.

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