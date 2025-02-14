Спецоперация мэрии: Уфу вычищают от нелегалов

Posted 14 февраля, 04:01
Published 14 февраля, 04:01
Modified 14 февраля, 04:04
Updated 14 февраля, 04:04
Только за прошлый месяц в районе демонтировали пять таких объектов.
Чтобы такого не случилось, нужно иметь в виду, что для ведения торговли необходимы соответствующие документы, например, действующий договор на размещение. Торговый объект должен соответствовать схеме размещения, площади и специализации.
Если с документами всё оказалось нечисто, то владельцы ларьков получат предписания о сносе и если за 10 дней сами их не демонтируют, то демонтаж проведут принудительно.
Ранее сообщалось, что возле крупного торгового центра в башкирской столице демонтировали павильоны, в которых торговали вейпами и продавали шашлыки. А незадолго до этого, в городе снесли пять НТО, среди которых были фотосалон и кофейня.