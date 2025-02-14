Сложные банкротные процедуры — как побеждать

Например, работа предприятия блокирована незаконным изъятием документов, арестом счетов. Только из-за этого и возникли признаки банкротства. И нужно стремительно снимать эту проблему. Для этого нужно правильно и в нужном месте показать взаимосвязь между остановкой стройки и незаконными решениями какого-то чиновника-интересанта. Но юристы и адвокаты ни видят или не хотят видеть этой связи. Все усилия направили на судебный процесс, где ничего решиться и не может. Чиновник-рейдер не боится судебного процесса в арбитраже. Он боится только огласки и разоблачения.