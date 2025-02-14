Сложные банкротные процедуры — как побеждать

Posted 14 февраля, 06:30
Published 14 февраля, 06:30
Modified 14 февраля, 07:22
Updated 14 февраля, 07:22
На эту тему мы поговорили с известным юристом — управляющим юридического бюро «Буркин и партнеры» Виталием Буркиным.
Проблема вот в чем. Только в половине случаев эта процедура проходит в штатном режиме. Здесь достаточен набор типичных, простых действий. Их умеют делать многие юристы.
В остальных же остро встают вопросы о преднамеренном банкротстве, фиктивных долгах, сокрытии имущества, обжаловании сделок должника, личной ответственности и т. д.
Если в первом случае проблем никаких не возникает, то во втором — всплывает криминал. И страдают почти всегда добросовестные участники рынка, на какой стороне они бы не находились.
— Да. И вот что происходит. Во-первых, клиент не понимает разницу в этих компетенциях и содержании услуги. А 90% фирм по сути оказывают только технические услуги, то есть эти юристы не в состоянии правильно определить перспективы и последствия, сделать анализ.
Например. Хозяин бизнеса решил заявить о банкротстве, обратился к юристам. Тут бы увидеть, что процедура чревата субсидиарной ответственностью и даже уголовным делом, потому что за прошлые годы наворочено много чего неблаговидного. А долг фирма погасить в состоянии. Поэтому надо рекомендовать клиенту отказаться от замысла.
Но юрист не видит плохих перспектив, потому его знания ограничены составлением заявлений о банкротстве. Либо видит, но не сообщает об этом клиенту, так как его интерес — затеять судебный процесс.
То же происходит и в случаях, когда банкротство затеяно должниками в целях захвата бизнеса. Здесь уже нужны не только юристы из разных отраслей права, но и навыки пиара. Потому что одними юридическими методами проблему не решить. Нужны стратеги, аналитики. Дабы решить проблему в зародыше, бороться с причиной, а не со следствием. Поэтому в некоторых случаях, когда, например, вместе с делом о банкротстве появилось и уголовное дело, не способны помочь даже грамотные юристы в сфере банкроства.
Это значит найти первопричину конфликта и работать с ней, находить верные рычаги давления на интересантов, заказчиков захвата бизнеса.
Например, работа предприятия блокирована незаконным изъятием документов, арестом счетов. Только из-за этого и возникли признаки банкротства. И нужно стремительно снимать эту проблему. Для этого нужно правильно и в нужном месте показать взаимосвязь между остановкой стройки и незаконными решениями какого-то чиновника-интересанта. Но юристы и адвокаты ни видят или не хотят видеть этой связи. Все усилия направили на судебный процесс, где ничего решиться и не может. Чиновник-рейдер не боится судебного процесса в арбитраже. Он боится только огласки и разоблачения.
Как я уже сказал, существуют три основные разновидности, когда терпит убытки добросовестная сторона.
Первая — когда вред причиняется кредитору. То есть фиктивное банкротство, которое используется должником для нечестного списания задолженности.
Вторая: атака через банкротство на нормально работающий бизнес. Так называемые рейдерские захваты. Или когда те же рейдеры с помощью коррупционных схем хотят повесить все долги лично хозяина бизнеса или директора.
Бывает третья разновидность. Например, когда хозяин бизнеса хочет через банкротство повесить долги на наемного директора.
К примеру, директор совершает опасные сделки, которые могут повлечь возникновение большого долга или потерю имущества. В корыстных целях. На такие сделки нужно получить решения собственников, но директор выполняет это по устному указанию. В дальнейшем у хозяев бизнеса может появиться идея в деле о банкротстве повесить все долги на директора, хотя все сделано в их интересах, а директор ничего себе в карман не положил.
В таких случаях возникают очень серьезные конфликты. Дабы директору спастись, нужна очень квалифицированная помощь, которая выходит далеко за рамки познаний только законодательства о банкротстве.
Главный, всегда включать голову. Знать азы законодательства о банкротстве, понимать его логику. Например, что все опасные и невыгодные сделки, в результате которых уменьшилась стоимость бизнеса, или появились долги, неминуемо обнаружатся в деле о банкротстве. Поэтому если возможность, не доводить ситуацию до банкротства. И вообще всегда, стараться решить проблему переговорами, понимая, что юристам интересен часто длительный судебный процесс.
Ну и конечно такой совет: если обращаетесь к юристам — адвокатам, то выяснять их квалификацию и опыт и просить дать конкретный план мер. Например, если банкротство инициировано для захвата бизнеса, то просить рассказать о четком плане. Если такого нет, а имеют место пространные заверения, искать профессионалов. И это касается не только дел о банкротстве.