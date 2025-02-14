mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 13:08

Published 14 февраля, 13:08

Modified 14 февраля, 15:31

Updated 14 февраля, 15:31

«Скорая помощь» столкнулась с такси в Уфе

«Скорая помощь» столкнулась с такси в Уфе

14 февраля 2025, 13:08
Фото: Госавтоинспекция Уфы.
В Уфе на проспекте Октября произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 83-летняя женщина, сообщает в пятницу, 14 февраля, Госавтоинспекция города.

Как стало известно, 14 февраля, в третьем часу дня, на проспекте Октября произошла авария с участием кареты скорой медицинской помощи и автомобиля «Фольксваген Поло», который выполнял функции такси. По предварительным данным, водитель скорой, двигаясь с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, столкнулся с такси, осуществлявшим левый разворот.

Несмотря на то, что карета скорой помощи имела приоритет, столкновение привело к травмам пассажира «Фольксваген Поло» — 83-летней женщины. Она была немедленно госпитализирована для оказания медицинской помощи. Сейчас обстоятельства происшествия выясняются, и по факту аварии начато разбирательство. Предварительные выводы указывают на возможную вину водителя такси, однако окончательное решение будет принято по результатам расследования.

Уфимская дорога унесла жизнь юной студентки
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, трагическая случайность на проспекте Октября оборвала жизнь юной студентки из Октябрьского, приехавшей в Уфу.

Читайте также:
«Финист» из Уфы в Оренбург станет крупнееВ Уфе раскрыли схему коммерческого подкупа в нефтяной компанииУфимка хочет стать «Топ стюардессой» — оцениваем шансы кандидатки по ее фото
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#ДТП#Дороги#Автомобиль#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Скорая помощь#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Госавтоинспекция#Травмы#Такси#Белебей#Правила дорожного движения#Мелеуз#Янаул#Госпитализация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика