«Скорая помощь» столкнулась с такси в Уфе

Несмотря на то, что карета скорой помощи имела приоритет, столкновение привело к травмам пассажира «Фольксваген Поло» — 83-летней женщины. Она была немедленно госпитализирована для оказания медицинской помощи. Сейчас обстоятельства происшествия выясняются, и по факту аварии начато разбирательство. Предварительные выводы указывают на возможную вину водителя такси, однако окончательное решение будет принято по результатам расследования.