«Скорая помощь» столкнулась с такси в Уфе

Posted 14 февраля, 13:08
Published 14 февраля, 13:08
Modified 14 февраля, 15:31
Updated 14 февраля, 15:31
Как стало известно, 14 февраля, в третьем часу дня, на проспекте Октября произошла авария с участием кареты скорой медицинской помощи и автомобиля «Фольксваген Поло», который выполнял функции такси. По предварительным данным, водитель скорой, двигаясь с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, столкнулся с такси, осуществлявшим левый разворот.
Несмотря на то, что карета скорой помощи имела приоритет, столкновение привело к травмам пассажира «Фольксваген Поло» — 83-летней женщины. Она была немедленно госпитализирована для оказания медицинской помощи. Сейчас обстоятельства происшествия выясняются, и по факту аварии начато разбирательство. Предварительные выводы указывают на возможную вину водителя такси, однако окончательное решение будет принято по результатам расследования.
Как ранее сообщал Mkset, трагическая случайность на проспекте Октября оборвала жизнь юной студентки из Октябрьского, приехавшей в Уфу.