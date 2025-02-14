Скандальный детский центр откроют 17 февраля в Уфе

Posted 14 февраля, 07:35
Published 14 февраля, 07:35
Modified 14 февраля, 11:05
Updated 14 февраля, 11:05
Напомним, вскоре после открытия «Салюта», Роспотребнадзор зафиксировал случаи заражения норовирусом среди воспитанников. Проверка выявила грубые нарушения санитарных норм и несоблюдение правил гигиены как персоналом, так и детьми. Прокуратура также инициировала проверку, установив, что пострадали дети в возрасте от 3 до 13 лет.
Теперь, получив разрешение на возобновление деятельности от Роспотребнадзора, «Салют» готов принять маленьких пациентов в дневной стационар с 17 февраля. Руководство лечебного учреждения, допустившего такую халатность будет наказано.
— Коллективом центра предприняты все необходимые противоэпидемические меры во избежание риска заражения кишечной инфекцией. Безопасность всех, кто приходит на реабилитацию, остается нашим главным приоритетом, — говорится в сообщении Минтруда РБ.
В ведомстве также отметили, что перечень необходимых анализов для поступления в центр был скорректирован с учетом пожеланий родителей.