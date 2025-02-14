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Posted 14 февраля, 07:35

Published 14 февраля, 07:35

Modified 14 февраля, 11:05

Updated 14 февраля, 11:05

«Салют» откроют после отравления четырех воспитанников

Скандальный детский центр откроют 17 февраля в Уфе

14 февраля 2025, 07:35
Фото: Минтруд РБ.

«Салют» откроют после отравления четырех воспитанников

Реабилитационный центр «Салют», известный вспышкой норовирусной инфекции, возобновляет работу, сообщает в пятницу, 14 февраля, Минтруд РБ.

Напомним, вскоре после открытия «Салюта», Роспотребнадзор зафиксировал случаи заражения норовирусом среди воспитанников. Проверка выявила грубые нарушения санитарных норм и несоблюдение правил гигиены как персоналом, так и детьми. Прокуратура также инициировала проверку, установив, что пострадали дети в возрасте от 3 до 13 лет.

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Теперь, получив разрешение на возобновление деятельности от Роспотребнадзора, «Салют» готов принять маленьких пациентов в дневной стационар с 17 февраля. Руководство лечебного учреждения, допустившего такую халатность будет наказано.

— Коллективом центра предприняты все необходимые противоэпидемические меры во избежание риска заражения кишечной инфекцией. Безопасность всех, кто приходит на реабилитацию, остается нашим главным приоритетом, — говорится в сообщении Минтруда РБ.

В ведомстве также отметили, что перечень необходимых анализов для поступления в центр был скорректирован с учетом пожеланий родителей.

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