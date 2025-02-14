Скандальный детский центр откроют 17 февраля в Уфе

Напомним, вскоре после открытия «Салюта», Роспотребнадзор зафиксировал случаи заражения норовирусом среди воспитанников. Проверка выявила грубые нарушения санитарных норм и несоблюдение правил гигиены как персоналом, так и детьми. Прокуратура также инициировала проверку, установив, что пострадали дети в возрасте от 3 до 13 лет.