Секрет долголетия раскрыли в Уфе

Posted 13 февраля, 21:05
Published 13 февраля, 21:05
Modified 13 февраля, 21:07
Updated 13 февраля, 21:07
Врач подчеркивает, что до 80% успеха в предотвращении болезней сердца зависит от самого человека: физическая активность (ежедневная ходьба, плавание), контроль артериального давления, уровня холестерина и сахара, отказ от вредных привычек, правильное питание и ограничение соли.
Николаева отмечает, что атеросклероз начинает развиваться с детства, но его проявления можно отодвинуть, ведя здоровый образ жизни. Важны ежегодные медосмотры и корректировка факторов риска с помощью врачей. Поднимает специалист и тему опасности тромбозов, особенно после COVID-19, и необходимости внимательного отношения к своему здоровью, включая знание «ключевых цифр» — норм давления, холестерина, глюкозы и веса.
Важна также ежегодная диспансеризация: она помогает выявить риски на ранних стадиях и вовремя скорректировать образ жизни и лечение. Врач отмечает, что отсутствие активности и несвоевременное обращение к медикам часто приводят к осложнениям, которых можно избежать.