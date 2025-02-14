Секрет долголетия раскрыли в Уфе

Николаева отмечает, что атеросклероз начинает развиваться с детства, но его проявления можно отодвинуть, ведя здоровый образ жизни. Важны ежегодные медосмотры и корректировка факторов риска с помощью врачей. Поднимает специалист и тему опасности тромбозов, особенно после COVID-19, и необходимости внимательного отношения к своему здоровью, включая знание «ключевых цифр» — норм давления, холестерина, глюкозы и веса.