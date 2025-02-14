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Posted 13 февраля, 21:05

Published 13 февраля, 21:05

Modified 13 февраля, 21:07

Updated 13 февраля, 21:07

Уфимцам назвали способ продлить жизнь

Секрет долголетия раскрыли в Уфе

13 февраля 2025, 21:05

Уфимцам назвали способ продлить жизнь

Главный кардиолог Башкирии Ирина Николаева рассказала, как эффективно предупредить или отодвинуть болезни сердца.

Врач подчеркивает, что до 80% успеха в предотвращении болезней сердца зависит от самого человека: физическая активность (ежедневная ходьба, плавание), контроль артериального давления, уровня холестерина и сахара, отказ от вредных привычек, правильное питание и ограничение соли.

Николаева отмечает, что атеросклероз начинает развиваться с детства, но его проявления можно отодвинуть, ведя здоровый образ жизни. Важны ежегодные медосмотры и корректировка факторов риска с помощью врачей. Поднимает специалист и тему опасности тромбозов, особенно после COVID-19, и необходимости внимательного отношения к своему здоровью, включая знание «ключевых цифр» — норм давления, холестерина, глюкозы и веса.

Важна также ежегодная диспансеризация: она помогает выявить риски на ранних стадиях и вовремя скорректировать образ жизни и лечение. Врач отмечает, что отсутствие активности и несвоевременное обращение к медикам часто приводят к осложнениям, которых можно избежать.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе резко вырос спрос на вредную пищу.

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