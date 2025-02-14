mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 09:04

Published 14 февраля, 09:04

Modified 14 февраля, 09:16

Updated 14 февраля, 09:16

В ЖКХ в Башкирии нашли свыше 9`000 нарушений

Счета за отопление уфимцам выставляют наобум

14 февраля 2025, 09:04
Фото: 1MI.

В ЖКХ в Башкирии нашли свыше 9`000 нарушений

В жилищно-коммунальной сфере прокуратура Республики Башкортостан нашла множество нарушений закона, сообщает надзорное ведомство в пятницу, 14 февраля.

Так, в столице региона было обнаружено, что жители дома на улице Менделеева получали необоснованные счета за отопление подъездов. Это произошло из-за неисправности коллективного прибора учета потребления коммунального ресурса. В итоге был произведён перерасчёт на ₽1,3 млн.

Плату за отопление отменяют в Башкирии
Узнать подробнее

В целом по региону долговые обязательства по энергоресурсам после проверок снизились почти на ₽440 млн. Наказание понесли около 3,5 тысяч человек, подано почти 570 исков в суд и открыто 39 уголовных дел.

Также принято решение увеличить выделение денег на региональную программу по обновлению инфраструктуры ЖКХ до 2027 годы на ₽172,6 млн, а также усилить меры по нахождению и передаче бесхозных объектов данной инфраструктуры в собственность муниципалитетов.

Ранее Mkset сообщал о жалобе уфимца на раскалённые батареи и «накрутку» в платёжках. Он винит в этом ресурсников.

Читайте также:
Свалка в Башкирии обернулась уголовным деломСкандальный детский центр откроют 17 февраля в УфеПенсионер закурил на кухне и умер
#Дмитрий Саламатин#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Отопление#ЖКХ#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Нарушения#Мелеуз#Янаул#Инфраструктура#Протесты#Жилищно-коммунальная сфера#Перерасчёт#Энергоресурсы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика