Счета за отопление уфимцам выставляют наобум

Posted 14 февраля, 09:04
Published 14 февраля, 09:04
Modified 14 февраля, 09:16
Updated 14 февраля, 09:16
Так, в столице региона было обнаружено, что жители дома на улице Менделеева получали необоснованные счета за отопление подъездов. Это произошло из-за неисправности коллективного прибора учета потребления коммунального ресурса. В итоге был произведён перерасчёт на ₽1,3 млн.
В целом по региону долговые обязательства по энергоресурсам после проверок снизились почти на ₽440 млн. Наказание понесли около 3,5 тысяч человек, подано почти 570 исков в суд и открыто 39 уголовных дел.
Также принято решение увеличить выделение денег на региональную программу по обновлению инфраструктуры ЖКХ до 2027 годы на ₽172,6 млн, а также усилить меры по нахождению и передаче бесхозных объектов данной инфраструктуры в собственность муниципалитетов.
Ранее Mkset сообщал о жалобе уфимца на раскалённые батареи и «накрутку» в платёжках. Он винит в этом ресурсников.