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Posted 14 февраля, 14:56

Published 14 февраля, 14:56

Modified 14 февраля, 14:58

Updated 14 февраля, 14:58

Рейс из Нижневартовска в Уфу поймал фантомные метки

Самолет уфимских вахтовиков попал в передрягу

14 февраля 2025, 14:56
Фото: mkset.ru.

Рейс из Нижневартовска в Уфу поймал фантомные метки

Очередными свидетелями странных явлений в небе над столицей Башкирии стали пилоты и пассажиры «Уральских авиалиний», сообщает в пятницу, 14 февраля, Telegram-канал «АвиаИнцидент».

Инцидент был зафиксирован пилотами рейса SVR9896, который утром в пятницу, 14 февраля, следовал из Нижневартовска в Уфу. «Аэробус А321» уже готовился к посадке, как сработала сигнализация опасного сближения. Оборудование самолёта зафиксировало в небе летательные объекты, которые могли поставить под угрозу безопасность полёта. Их было на радаре столько, что пилоты не смогли их точно сосчитать, когда рапортовали об инциденте диспетчеру.

Наземная служба сообщила, что эшелон чистый. Объективный визуальный контроль со стороны пилотов тоже не показал наличие НЛО над Уфой. Самолёт продолжил заход на посадку и благополучно приземлился в аэропорту «Уфа».

Самолёт «Аэрофлота» поймал фантом над Уфой
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Напомним, в последний месяц небо Уфы наводнили фантомные метки. Сообщения о срабатывании сигнализации угрозы столкновения поступают почти ежедневно.

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