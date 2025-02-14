Самолет уфимских вахтовиков попал в передрягу

Инцидент был зафиксирован пилотами рейса SVR9896, который утром в пятницу, 14 февраля, следовал из Нижневартовска в Уфу. «Аэробус А321» уже готовился к посадке, как сработала сигнализация опасного сближения. Оборудование самолёта зафиксировало в небе летательные объекты, которые могли поставить под угрозу безопасность полёта. Их было на радаре столько, что пилоты не смогли их точно сосчитать, когда рапортовали об инциденте диспетчеру.