«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: где смотреть, кто победит

Встреча клубов Уфы и Казани пройдёт в столице Башкирии на «Уфа-Арене» 14 февраля в 19:00 по местному времени (17:00 по МСК). Транслироваться матч регулярного чемпионата КХЛ будет по региональным телеканалам, а также спортивным.