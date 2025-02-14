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Posted 13 февраля, 21:21

Published 13 февраля, 21:21

Modified 13 февраля, 21:23

Updated 13 февраля, 21:23

«Салават Юлаев» сыграет с «Ак Барсом»

«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: где смотреть, кто победит

13 февраля 2025, 21:21
Фото: ХКСЮ / Telegram.

«Салават Юлаев» сыграет с «Ак Барсом»

«Зелёным дерби» отметится День всех влюблённых в пятницу, 14 февраля.

Встреча клубов Уфы и Казани пройдёт в столице Башкирии на «Уфа-Арене» 14 февраля в 19:00 по местному времени (17:00 по МСК). Транслироваться матч регулярного чемпионата КХЛ будет по региональным телеканалам, а также спортивным.

Салават Юлаев

Уфимцы в сезоне отметились рядом запоминающихся побед, однако проблемы с личным составом дали себе знать. Неожиданно для многих, в последнем матче поражением «Салавату» нанёс со счётом 2:4 «Куньлунь».

В лазарете у «юлаевцев» пребывают Кузьмин, Ливо и капитан Панин. Все трое являются достаточно значимыми и крайне результативными игроками для «СЮ».

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Ак Барс

Нельзя назвать возвращение с регулярки и у казанцев. «Ак Барс» также неожиданно уступил «Торпедо» с сокрушительным разгромом — 1:5.

В игре против «СЮ» точно не будет Бабенко, Миллера и Сафонова по причине травм.

Прогнозы

Между тем предпочтение букмекеры всё же отдают хозяевам.

На победу «Салавата» в основном время предлагается коэффициент 2.36. Победа «Ак Барса» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.85, а ничья — 3.60.

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