«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: где смотреть, кто победит

Posted 13 февраля, 21:21
Published 13 февраля, 21:21
Modified 13 февраля, 21:23
Updated 13 февраля, 21:23
Встреча клубов Уфы и Казани пройдёт в столице Башкирии на «Уфа-Арене» 14 февраля в 19:00 по местному времени (17:00 по МСК). Транслироваться матч регулярного чемпионата КХЛ будет по региональным телеканалам, а также спортивным.
Уфимцы в сезоне отметились рядом запоминающихся побед, однако проблемы с личным составом дали себе знать. Неожиданно для многих, в последнем матче поражением «Салавату» нанёс со счётом 2:4 «Куньлунь».
В лазарете у «юлаевцев» пребывают Кузьмин, Ливо и капитан Панин. Все трое являются достаточно значимыми и крайне результативными игроками для «СЮ».
Нельзя назвать возвращение с регулярки и у казанцев. «Ак Барс» также неожиданно уступил «Торпедо» с сокрушительным разгромом — 1:5.
В игре против «СЮ» точно не будет Бабенко, Миллера и Сафонова по причине травм.
Между тем предпочтение букмекеры всё же отдают хозяевам.
На победу «Салавата» в основном время предлагается коэффициент 2.36. Победа «Ак Барса» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.85, а ничья — 3.60.