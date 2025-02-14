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Posted 14 февраля, 09:16

Published 14 февраля, 09:16

Modified 14 февраля, 15:59

Updated 14 февраля, 15:59

Ремонт детской поликлиники в Уфе привёл к уголовному делу

Ремонт поликлиники обернулся уголовным делом в Уфе

14 февраля 2025, 09:16
Фото: 1MI.

Ремонт детской поликлиники в Уфе привёл к уголовному делу

После заключение контракта на ремонт детской поликлиники в столице Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура в пятницу, 14 февраля.

В мае 2024 года после электронного конкурса детская поликлиника №2 на улице Кувыкина и ООО «Эшкуар» заключили госконтракт на капремонт медучреждения. В ноябре подрядчик представил заказчику документы на оплату более ₽21 млн, однако работы были выполнены не полностью.

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Кроме того, при подаче заявки на участие в конкурсе был предоставлен «липовый» договор подряда.

В итоге по результатам проверки были возбуждены уголовные дела по статьям «покушение на мошенничество» и «подделка официального документа».

Ранее сообщалось, что капремонт в детдоме в башкирской столице также обернулся уголовным делом. Здесь фигурировала более внушительная сумма — ₽192 млн.

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