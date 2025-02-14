Ремонт поликлиники обернулся уголовным делом в Уфе

Posted 14 февраля, 09:16
Published 14 февраля, 09:16
Modified 14 февраля, 15:59
Updated 14 февраля, 15:59
В мае 2024 года после электронного конкурса детская поликлиника №2 на улице Кувыкина и ООО «Эшкуар» заключили госконтракт на капремонт медучреждения. В ноябре подрядчик представил заказчику документы на оплату более ₽21 млн, однако работы были выполнены не полностью.
Кроме того, при подаче заявки на участие в конкурсе был предоставлен «липовый» договор подряда.
В итоге по результатам проверки были возбуждены уголовные дела по статьям «покушение на мошенничество» и «подделка официального документа».
Ранее сообщалось, что капремонт в детдоме в башкирской столице также обернулся уголовным делом. Здесь фигурировала более внушительная сумма — ₽192 млн.