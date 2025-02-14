Ремонт поликлиники обернулся уголовным делом в Уфе

В мае 2024 года после электронного конкурса детская поликлиника №2 на улице Кувыкина и ООО «Эшкуар» заключили госконтракт на капремонт медучреждения. В ноябре подрядчик представил заказчику документы на оплату более ₽21 млн, однако работы были выполнены не полностью.