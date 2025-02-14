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Posted 14 февраля, 09:50

Published 14 февраля, 09:50

Modified 14 февраля, 10:26

Updated 14 февраля, 10:26

Житель Башкирии осуждён за похищение женщины

Мужчину посадили за похищение возлюбленной 14 февраля

14 февраля 2025, 09:50
Фото: 1MI.

Житель Башкирии осуждён за похищение женщины

В Абзелиловском районе 61-летний сибаец осуждён за похищение возлюбленной, сообщает суд в пятницу, 14 февраля.

Летом 2024 года мужчина приехал в деревню Даутово, разбил стекло в доме экс-сожительницы, затолкал даму сердца в свою машину и увёз в Сибай, где посадил под замок.

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Мужчина отказался от большинства обвинений, но признал, что побил свою возлюбленную. Между тем женщина просила наказать бывшего сожителя, ворвавшегося в её дом, по всей строгости закона и возместить ущерб.

Суд назначил похитителю 5 лет и 11 месяцев «строгача» и взыскал компенсацию морального вреда в ₽110`000 и материальный ущерб в ₽6`000.

Ранее была опубликована статистика о том, сколько жителей башкирской столицы крутили романы на работе и чем это заканчивалось.

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