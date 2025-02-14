Мужчину посадили за похищение возлюбленной 14 февраля

Posted 14 февраля, 09:50
Published 14 февраля, 09:50
Modified 14 февраля, 10:26
Updated 14 февраля, 10:26
Летом 2024 года мужчина приехал в деревню Даутово, разбил стекло в доме экс-сожительницы, затолкал даму сердца в свою машину и увёз в Сибай, где посадил под замок.
Мужчина отказался от большинства обвинений, но признал, что побил свою возлюбленную. Между тем женщина просила наказать бывшего сожителя, ворвавшегося в её дом, по всей строгости закона и возместить ущерб.
Суд назначил похитителю 5 лет и 11 месяцев «строгача» и взыскал компенсацию морального вреда в ₽110`000 и материальный ущерб в ₽6`000.
Ранее была опубликована статистика о том, сколько жителей башкирской столицы крутили романы на работе и чем это заканчивалось.