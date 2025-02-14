Подводный охотник не вынырнул в Башкирии

ЧП произошло рядом с деревней Иштуганово. Выше по течению двое любителей подводной охоты вошли в реку Белую. В назначенном месте ниже по течению они должны были выйти на берег. Там стоял специальный маячок. Однако один из них не приплыл на обговоренное место. Его напарник искал охотника всю ночь, но так и не нашел.

Уже утром он вызвал спасателей и правоохранителей. По словам специалистов, ниже есть мелкий перекат, где парень, если он утонул, мог задержаться. Предстоят водолазные работы.