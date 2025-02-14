Подводный охотник не вынырнул в Башкирии

Posted 14 февраля, 06:30
Published 14 февраля, 06:30
Modified 14 февраля, 07:05
Updated 14 февраля, 07:05
ЧП произошло рядом с деревней Иштуганово. Выше по течению двое любителей подводной охоты вошли в реку Белую. В назначенном месте ниже по течению они должны были выйти на берег. Там стоял специальный маячок. Однако один из них не приплыл на обговоренное место. Его напарник искал охотника всю ночь, но так и не нашел.
Уже утром он вызвал спасателей и правоохранителей. По словам специалистов, ниже есть мелкий перекат, где парень, если он утонул, мог задержаться. Предстоят водолазные работы.
— Есть шанс оперативно обнаружить тело, если он погиб, ниже по течению очень мелкий перекат, — рассказали Mkset специалисты.
Ранее сообщалось, что в башкирском Салавате пропал 15-летний школьник. Он перестал выходить на связь 13 февраля. По информации поисковой группы «Лиза Алерт», в регионе в прошлом месяце заявили о 74 пропавших, 54 человека были найдены живыми. Ещё четыре человека нашли мёртвыми.