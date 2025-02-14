Почтальоны чувствуют себя рабами в Башкирии

После обращения одной из сотрудниц, надзорный орган вынес предостережение АО «Почта России» из-за возможных нарушений трудового законодательства. Суть жалобы проста: почтальонов якобы заставляют выдавать посылки от маркетплейса Ozon, не оформляя это как дополнительную работу и, соответственно, не доплачивая. По словам заявительницы, такая практика распространена во всех отделениях «Почты России».