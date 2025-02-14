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Posted 14 февраля, 05:15

Published 14 февраля, 05:15

Modified 14 февраля, 05:17

Updated 14 февраля, 05:17

Почтальоны чувствуют себя рабами в Башкирии

Почтальоны чувствуют себя рабами в Башкирии

14 февраля 2025, 05:15
Фото: 1MI.
В Башкирии сотрудники почты жалуются на принудительную бесплатную работу, сообщает в пятницу, 14 февраля, Гострудинспекция РБ.

После обращения одной из сотрудниц, надзорный орган вынес предостережение АО «Почта России» из-за возможных нарушений трудового законодательства. Суть жалобы проста: почтальонов якобы заставляют выдавать посылки от маркетплейса Ozon, не оформляя это как дополнительную работу и, соответственно, не доплачивая. По словам заявительницы, такая практика распространена во всех отделениях «Почты России».

Если верить жалобе, то почтальонам просто говорят: «Теперь вы еще и посылки Ozon выдаете», и все. Никаких дополнительных соглашений, никаких надбавок к зарплате. А это прямое нарушение закона.

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— Трудовой кодекс РФ (статья 60) четко говорит: нельзя заставлять сотрудника делать то, что не прописано в его трудовом договоре. Работник имеет право отказаться от такой работы. Если же работодатель хочет поручить ему дополнительные обязанности, он должен получить письменное согласие сотрудника и доплатить ему за это, — объясняют специалисты.

Гострудинспекция предписала «Почте России» соблюдать статью 60.2 ТК РФ, которая предполагает заключение с работником дополнительного соглашения.

Как ранее сообщал Mkset, соискателей из Республики Башкортостан всё чаще зовут на работу с переездом в другое государство.

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