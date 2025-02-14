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Posted 14 февраля, 07:09

Published 14 февраля, 07:09

Modified 14 февраля, 07:11

Updated 14 февраля, 07:11

Пенсионер закурил на кухне и умер

Пенсионер закурил на кухне и умер

14 февраля 2025, 07:09
Фото: МЧС РБ.
В Благоварском районе пожар в жилом доме унес жизнь 73-летнего пенсионера, сообщает в пятницу, 14 февраля, пресс-служба МЧС РБ.

В деревне Старые Санны пожарные боролись с огнем, охватившим бревенчатый дом площадью 50 квадратных метров. Как стало известно, после тушения пожара было обнаружено тело погибшего мужчины. Судя по кадрам, опубликованным МЧС, огонь полностью уничтожил имущество внутри дома.

По предварительным данным дознавателя МЧС России, причиной пожара стала неосторожность при курении. Вероятно, пожилой мужчина закурил на кухне, что и привело к трагическим последствиям.

Фото: МЧС РБ

По словам экспертов, особенно опасно курить в кровати или на диване, а также вблизи легковоспламеняющихся веществ. Не менее важно правильно утилизировать окурки, используя пепельницы, наполненные водой или песком.

Как ранее сообщал Mkset, в Салавате трагический инцидент на предприятии унес жизнь 47-летнего кровельщика.

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