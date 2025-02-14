«Обо что-то споткнулся» Уфимец случайно нашёл труп

Posted 13 февраля, 21:11
Published 13 февраля, 21:11
Modified 13 февраля, 21:13
Updated 13 февраля, 21:13
Пожилой мужчина обнаружил бездыханное тело в одной из городских «заброшек». Сам он туда попал, по собственному признанию, чтобы справить нужду.
— Споткнулся обо что-то, посветил телефоном, увидел тело, — рассказывает журналистам ошарашенный пенсионер.
Пожилой мужчина сразу позвонил в «112». Не перехотелось ли уфимцу идти в туалет от увиденного — история умалчивает.
Позже личность покойника установили. Им оказался житель деревни Азикеево, не проживавший по прописке. Сельчанин считался пропавшим на протяжении двух лет. У него осталась взрослая дочь, работающая учителем.
Ранее Mkset сообщал о том, что суд назначил пожизненный срок гражданину Турции, убившему сына от брака с уфимкой.