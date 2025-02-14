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Posted 13 февраля, 21:11

Published 13 февраля, 21:11

Modified 13 февраля, 21:13

Updated 13 февраля, 21:13

Уфимец нашёл труп в заброшенном здании

«Обо что-то споткнулся» Уфимец случайно нашёл труп

13 февраля 2025, 21:11
Фото: 1MI.

Уфимец нашёл труп в заброшенном здании

Пенсионер из башкирской столицы невольно раскрыл дело двухлетней давности, пишет ИА «Регнум».

Пожилой мужчина обнаружил бездыханное тело в одной из городских «заброшек». Сам он туда попал, по собственному признанию, чтобы справить нужду.

— Споткнулся обо что-то, посветил телефоном, увидел тело, — рассказывает журналистам ошарашенный пенсионер.

Пожилой мужчина сразу позвонил в «112». Не перехотелось ли уфимцу идти в туалет от увиденного — история умалчивает.

Позже личность покойника установили. Им оказался житель деревни Азикеево, не проживавший по прописке. Сельчанин считался пропавшим на протяжении двух лет. У него осталась взрослая дочь, работающая учителем.

Обидчик уфимки получил пожизненный срок
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Ранее Mkset сообщал о том, что суд назначил пожизненный срок гражданину Турции, убившему сына от брака с уфимкой.

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