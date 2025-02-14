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Posted 14 февраля, 06:53

Published 14 февраля, 06:53

Modified 14 февраля, 07:03

Updated 14 февраля, 07:03

В Башкирии снизились цены на овощи

Невероятно, но факт: в Башкирии падают цены

14 февраля 2025, 06:53
Фото: 1MI.

В Башкирии снизились цены на овощи

В регионе зафиксировано снижение цен на некоторые продукты питания, что стало неожиданной новостью на фоне общей инфляции, сообщает в пятницу, 14 февраля, руководитель УФАС по РБ Андрей Хомяков.

Вопреки ощущению постоянного роста цен, эксперты заявляют, что долгосрочный мониторинг показывает обратную тенденцию по некоторым позициям. УФАС регулярно отслеживает цены в торговых сетях региона, сравнивая текущие показатели с данными прошлых лет.

— Мы сравниваем цифры, которые есть у нас и в Росстате. И мы видим, что в прошлом году произошел существенный рост цен на многие продукты питания, в том числе из борщевого набора. Но мы сравнили цены на эти продукты за три года. И если брать трехлетний мониторинг, то он дает несколько иную картину, которая требует дополнительного анализа. По многим продуктам рост цен либо незначительный, либо по некоторым категориям продуктов он даже отрицательный, — заявил Андрей Хомяков.

В качестве примера глава УФАС Башкирии привел овощи из «борщевого набора»: белокочанную капусту, морковь и свеклу. По его словам, цены на эти продукты в январе 2025 года оказались ниже, чем в январе 2022 года.

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Как ранее сообщал Mkset, новый нацпроект «Инфраструктура для жизни» позволит Уфе и другим городам Башкирии получить финансирование на льготных условиях для масштабных строительных проектов.

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