Невероятно, но факт: в Башкирии падают цены

Posted 14 февраля, 06:53
Published 14 февраля, 06:53
Modified 14 февраля, 07:03
Updated 14 февраля, 07:03
Вопреки ощущению постоянного роста цен, эксперты заявляют, что долгосрочный мониторинг показывает обратную тенденцию по некоторым позициям. УФАС регулярно отслеживает цены в торговых сетях региона, сравнивая текущие показатели с данными прошлых лет.
— Мы сравниваем цифры, которые есть у нас и в Росстате. И мы видим, что в прошлом году произошел существенный рост цен на многие продукты питания, в том числе из борщевого набора. Но мы сравнили цены на эти продукты за три года. И если брать трехлетний мониторинг, то он дает несколько иную картину, которая требует дополнительного анализа. По многим продуктам рост цен либо незначительный, либо по некоторым категориям продуктов он даже отрицательный, — заявил Андрей Хомяков.
В качестве примера глава УФАС Башкирии привел овощи из «борщевого набора»: белокочанную капусту, морковь и свеклу. По его словам, цены на эти продукты в январе 2025 года оказались ниже, чем в январе 2022 года.
Как ранее сообщал Mkset, новый нацпроект «Инфраструктура для жизни» позволит Уфе и другим городам Башкирии получить финансирование на льготных условиях для масштабных строительных проектов.