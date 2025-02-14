Нацпроект провалили в Башкирии

Posted 14 февраля, 10:24
Published 14 февраля, 10:24
Modified 14 февраля, 15:55
Updated 14 февраля, 15:55
В апреле 2024 года власти Зилаирского сельсовета и ООО «БашСтройСервис» заключили контракт на благоустройство набережной административного центра. Документы подписали в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Однако компания не доделала работы и сорвала сроки. Только через два месяца после исхода сроков на набережной уложили асфальт, оборудовали освещения и установили арт-объекты. В итоге директор фирмы был оштрафован на ₽203`000.
Между тем региональные власти недавно отчитались о том, сколько нацпроектов было реализовано в Республике Башкортостан за последнюю шестилетку. Были названы суммы, в том числе, полученные из федерального центра.