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Posted 14 февраля, 10:24

Published 14 февраля, 10:24

Modified 14 февраля, 15:55

Updated 14 февраля, 15:55

В Башкирии сорвали сроки по нацпроекту

Нацпроект провалили в Башкирии

14 февраля 2025, 10:24
Фото: 1MI.

В Башкирии сорвали сроки по нацпроекту

Подрядчик заплатит большой штраф за срыв контракта по национальному проекту в Зилаирском районе, сообщает прокуратура Республики Башкортостан в пятницу, 14 февраля.

В апреле 2024 года власти Зилаирского сельсовета и ООО «БашСтройСервис» заключили контракт на благоустройство набережной административного центра. Документы подписали в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

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Однако компания не доделала работы и сорвала сроки. Только через два месяца после исхода сроков на набережной уложили асфальт, оборудовали освещения и установили арт-объекты. В итоге директор фирмы был оштрафован на ₽203`000.

Между тем региональные власти недавно отчитались о том, сколько нацпроектов было реализовано в Республике Башкортостан за последнюю шестилетку. Были названы суммы, в том числе, полученные из федерального центра.

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