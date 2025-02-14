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Posted 14 февраля, 10:12

Published 14 февраля, 10:12

Modified 14 февраля, 15:58

Updated 14 февраля, 15:58

Разведчик из Башкирии погиб на СВО

Разведчик из Башкирии погиб на СВО

14 февраля 2025, 10:12
Фото: Администрация Белорецкого района.
Сюжет
Мобилизация
В Белорецке простились с 29-летним рядовым Айбулатом Абдулгатиным, погибшим в зоне СВО, сообщает местная администрация в пятницу, 14 февраля.
— Как жаль, как больно, особенно молодых, провожать в последний путь… Царство Небесное воину… Храни Бог живых… — написала в комментариях к посту Наталья С.
— Искренние соболезнования родным и близким. Крепитесь, — написала Александра А.

Мужчина родился в Инзере и ходил в местные школы. С 2014 года служил в армии в отдельной роте спецназначения ГРУ. После службы трудился слесарем в Белорецке.

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В октябре 2022 года он был мобилизован и назначен сапёром в инженерно-сапёрную роту. Награждён медалями. Погиб 23 июня 2024 года, выполняя боевую задачу в зоне проведения СВО.

Близкие говорят, что он был добрым, отзывчивым и активным человеком, любил проводить время с семьёй на природе, увлекался рыбалкой и бегом.

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