Китайцы построят свои заводы в Башкирии

Posted 14 февраля, 14:14
Published 14 февраля, 14:14
Modified 14 февраля, 16:36
Updated 14 февраля, 16:36
Россия в лице Башкирии повернулась от Запада на Восток полным корпусом и налаживает сотрудничество со странами Азии. Так, регион планирует развивать экономические отношения с Китаем. Башкирия отправляет свою продукцию на экспорт, а Китай импортирует в регион свою промышленность. Так, Китай намерен построить в Республике Башкортостан в ближайшее время два завода. Предварительные договоренности уже достигнуты.
В рамках инвестиционного форума «Зауралье», который состоялся в 2024 году, научно-производственное предприятие «Башкирус» и китайская компания Dayu Irrigation Group co., ltd. достигли предварительного соглашения о создании совместного предприятия по производству оборудования для сферы сельского хозяйства. Оно должно расположиться на территории особой экономической зоны «Алга».
Кроме того, премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров рассказал о проекте компании «Чжиинда», которая планирует запустить совместное производство грибов на территории Цинъянской сельскохозяйственной компании.
Башкирия тоже активно «заходит» в Китай, но не в качестве осваивателя земель и иных ресурсов для промышленности, а как поставщик продукции. Например, регион поставляет в Китай рапсовое масло и сухое молоко.
Напомним, ранее Mkset сообщал об экспорте кормов из Башкортостана в Африку. Питание для скота отправили в Марокко.