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Posted 14 февраля, 14:14

Published 14 февраля, 14:14

Modified 14 февраля, 16:36

Updated 14 февраля, 16:36

Китайцы построят свои заводы в Башкирии

Китайцы построят свои заводы в Башкирии

14 февраля 2025, 14:14
Фото: 1MI.
В канун 75-летия дипломатических взаимоотношений в регионе огласили перспективы сотрудничества с Китаем — их сообщил премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров в пятницу, 14 февраля.

Россия в лице Башкирии повернулась от Запада на Восток полным корпусом и налаживает сотрудничество со странами Азии. Так, регион планирует развивать экономические отношения с Китаем. Башкирия отправляет свою продукцию на экспорт, а Китай импортирует в регион свою промышленность. Так, Китай намерен построить в Республике Башкортостан в ближайшее время два завода. Предварительные договоренности уже достигнуты.

В рамках инвестиционного форума «Зауралье», который состоялся в 2024 году, научно-производственное предприятие «Башкирус» и китайская компания Dayu Irrigation Group co., ltd. достигли предварительного соглашения о создании совместного предприятия по производству оборудования для сферы сельского хозяйства. Оно должно расположиться на территории особой экономической зоны «Алга».

Кроме того, премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров рассказал о проекте компании «Чжиинда», которая планирует запустить совместное производство грибов на территории Цинъянской сельскохозяйственной компании.

Башкирия тоже активно «заходит» в Китай, но не в качестве осваивателя земель и иных ресурсов для промышленности, а как поставщик продукции. Например, регион поставляет в Китай рапсовое масло и сухое молоко.

Башкирия откормит Африку
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Напомним, ранее Mkset сообщал об экспорте кормов из Башкортостана в Африку. Питание для скота отправили в Марокко.

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