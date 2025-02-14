Китайцы построят свои заводы в Башкирии

Россия в лице Башкирии повернулась от Запада на Восток полным корпусом и налаживает сотрудничество со странами Азии. Так, регион планирует развивать экономические отношения с Китаем. Башкирия отправляет свою продукцию на экспорт, а Китай импортирует в регион свою промышленность. Так, Китай намерен построить в Республике Башкортостан в ближайшее время два завода. Предварительные договоренности уже достигнуты.