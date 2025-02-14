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Posted 14 февраля, 07:42

Published 14 февраля, 07:42

Modified 14 февраля, 09:23

Updated 14 февраля, 09:23

В Башкирии увольняют за служебные романы

Каждый третий уфимец занимался этим с коллегой на работе

14 февраля 2025, 07:42
Фото: 1MI.

В Башкирии увольняют за служебные романы

У 31% опрошенных работников в Республике Башкирии были романтические отношения с коллегой, следует из данных hh.ru в пятницу, 14 февраля.

Из них 55% рассказали, что любовные связи на работе были лишь однажды, а оставшиеся заявили, что крутили роман несколько раз. Больше всего такие романы были у высших и средних менеджеров (57%), специалистов в сфере ИТ и транспортных работников (по 53%).

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Опрос жителей региона также показал, что рабочие любовные связи чаще происходят между сотрудниками из разных отделов (54%), чем из одного (46%). Почти 25% таких романов по итогу привели к увольнению, редко заканчиваясь созданием прочных уз вплоть до семьи.

Также почти половина респондентов из Республики Башкортостан завили, что у романов между коллегами нет никаких плюсов.

Свидание с интимом обойдется уфимцу в ₽3`276
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Ранее Mkset писал, во сколько обойдётся свидание с интимом для жителей башкирской столицы.

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