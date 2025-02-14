Каждый третий уфимец занимался этим с коллегой на работе

Posted 14 февраля, 07:42
Published 14 февраля, 07:42
Modified 14 февраля, 09:23
Updated 14 февраля, 09:23
Из них 55% рассказали, что любовные связи на работе были лишь однажды, а оставшиеся заявили, что крутили роман несколько раз. Больше всего такие романы были у высших и средних менеджеров (57%), специалистов в сфере ИТ и транспортных работников (по 53%).
Опрос жителей региона также показал, что рабочие любовные связи чаще происходят между сотрудниками из разных отделов (54%), чем из одного (46%). Почти 25% таких романов по итогу привели к увольнению, редко заканчиваясь созданием прочных уз вплоть до семьи.
Также почти половина респондентов из Республики Башкортостан завили, что у романов между коллегами нет никаких плюсов.