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Posted 14 февраля, 06:33

Published 14 февраля, 06:33

Modified 14 февраля, 06:35

Updated 14 февраля, 06:35

КамАЗ насмерть задавил кровельщика в Башкирии

КамАЗ насмерть задавил кровельщика в Башкирии

14 февраля 2025, 06:33
Фото: 1MI.
В Салавате трагический инцидент на предприятии унес жизнь 47-летнего кровельщика, сообщает в пятницу, 14 февраля, Гострудинспекция РБ.

Трагедия произошла 12 февраля на территории ООО «Строительная компания Единство». По предварительным данным, водитель КамАЗа, двигаясь задним ходом к складу, не заметил коллегу-кровельщика, находившегося у входа, и совершил на него наезд. Полученные травмы оказались смертельными. Как стало известно, 47-летний работник скончался на месте происшествия.

Теперь Гострудинспекция проводит расследование, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего. Будет выяснено, соблюдались ли правила техники безопасности на предприятии и кто несет ответственность за случившееся.

Как ранее сообщал Mkset, невинное развлечение на «ватрушке» едва не стоило жизни 9-летней девочке.

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