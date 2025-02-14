КамАЗ насмерть задавил кровельщика в Башкирии

Posted 14 февраля, 06:33
Published 14 февраля, 06:33
Modified 14 февраля, 06:35
Updated 14 февраля, 06:35
Трагедия произошла 12 февраля на территории ООО «Строительная компания Единство». По предварительным данным, водитель КамАЗа, двигаясь задним ходом к складу, не заметил коллегу-кровельщика, находившегося у входа, и совершил на него наезд. Полученные травмы оказались смертельными. Как стало известно, 47-летний работник скончался на месте происшествия.
Теперь Гострудинспекция проводит расследование, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего. Будет выяснено, соблюдались ли правила техники безопасности на предприятии и кто несет ответственность за случившееся.
Как ранее сообщал Mkset, невинное развлечение на «ватрушке» едва не стоило жизни 9-летней девочке.