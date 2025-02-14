КамАЗ насмерть задавил кровельщика в Башкирии

Трагедия произошла 12 февраля на территории ООО «Строительная компания Единство». По предварительным данным, водитель КамАЗа, двигаясь задним ходом к складу, не заметил коллегу-кровельщика, находившегося у входа, и совершил на него наезд. Полученные травмы оказались смертельными. Как стало известно, 47-летний работник скончался на месте происшествия.