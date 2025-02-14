Как у бабушки: лучшие рецепты блинов на Масленицу

Масленица — это древний славянский праздник, знаменующий собой проводы зимы и встречу весны. Число и дата праздника зависят от того, когда отмечается Пасха. В 2025 году православные христиане будут праздновать Пасху 20 апреля. В связи с этим, Великий пост начнётся 3 марта, а Масленичная неделя будет длиться с 24 февраля по 2 марта. На Масленицу принято печь блины. Многие задаются вопросом, почему именно блины пекут на Масленицу? Здесь всё просто. Круглый румяный золотой блин очень похож на весеннее солнышко, которое проглядывает после зимних морозов.