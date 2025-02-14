Как у бабушки: лучшие рецепты блинов на Масленицу

Posted 14 февраля, 13:01
Published 14 февраля, 13:01
Modified 14 февраля, 13:01
Updated 14 февраля, 13:01
Масленица — это древний славянский праздник, знаменующий собой проводы зимы и встречу весны. Число и дата праздника зависят от того, когда отмечается Пасха. В 2025 году православные христиане будут праздновать Пасху 20 апреля. В связи с этим, Великий пост начнётся 3 марта, а Масленичная неделя будет длиться с 24 февраля по 2 марта. На Масленицу принято печь блины. Многие задаются вопросом, почему именно блины пекут на Масленицу? Здесь всё просто. Круглый румяный золотой блин очень похож на весеннее солнышко, которое проглядывает после зимних морозов.
Также в России на Масленицу принято устраивать гулянья, народные игры и забавы. Одним из главных событий праздника является сжигание чучела Масленицы, которое олицетворяет уходящую зиму. На протяжении многих столетий этот праздник был народным, и сопровождался он описанными выше языческими ритуалами. Православная церковь не стала отказываться от этого любимого народом праздника, но переосмыслила его значение. Теперь его отмечают за неделю до Великого поста, и даже дали ему новое название — Сырная седмица.
По церковным правилам в последнюю неделю перед Великим постом запрещено употреблять в пищу мясо и мясные продукты, но можно есть молочные и масляные продукты. Именно поэтому в народе закрепилось название праздника — Масляная неделя или Масленица.
В современном мире Масленица утратила своё языческое значение и стала просто неделей отдыха и веселья перед Великим постом. Хотя многие языческие обряды сохранились до наших дней. В некоторых регионах России, например, в Башкирии и Уфе, Масленичная неделя стала скорее гастрономическим и культурным событием, чем религиозным праздником.
В России каждый день недели принято называть по-особенному на Масленичной неделе. В каждый определенный день есть свой тип блинов, которая по традиции хозяйка поставит на стол. Расскажем о днях Масленичной недели подробно и подскажем удачные быстрые рецепты блинов.
В первый день Масленичной недели хозяйки принимаются за блины. Мастерицы рады удивить семью своими кулинарными талантами. В первый день Масленицы можно приготовить необычайно красивые тонкие кружевные блины на молоке.
В миске смешайте пшеничную муку, кукурузный крахмал, рисовую муку, сахар и ванильный сахар. Добавьте соль и яйцо, влейте молоко и перемешайте. Добавьте растительное масло и снова перемешайте. Тесто должно получиться жидким. Если у вас получилось густое тесто, добавьте немного молока. Консистенция теста должна быть примерно такой, как на фото или видео в карусели. Важно, чтобы в тесте не было комочков. Перелейте тесто в кондитерский пакет или плотный полиэтиленовый пакет, завяжите концы и срежьте носик, чтобы получился диаметр 2–3 мм.
Выпекайте блинчики на сухой сковороде небольшого диаметра, около 20 см. Огонь должен быть средним. Выливайте тесто из пакета сначала по спирали, затем рисуя круги. Обжаривайте блинчики с одной стороны до золотистой корочки, затем сверните их в рулет прямо на сковороде, используя лопатку (удобно использовать силиконовую).
После выпечки блинчики получаются мягкими. Если хотите, чтобы они стали хрустящими, подсушите их в духовке при температуре 100 градусов около 30–60 минут.
Второй день Масленичной недели — время молодежных потех. Юноши и девушки колядовали, катались с горок и всячески резвились, присматриваясь друг другу. В этот день принято готовить более сытные символы праздника и экспериментировать, чтобы удивить потенциального кавалера. Попробуем и мы вас удивить.
В тёплом молоке растворить дрожжи и сахар, оставить на 15 минут. В полученную смесь добавить яйца, масло и соль. В отдельной ёмкости смешать манку с мукой, добавить жидкие ингредиенты и тщательно перемешать. Оставить тесто на 2 часа в тёплом месте.
Перемешать тесто и выпекать толстые блины на манке, предварительно смазав дно сковороды тонким слоем масла.
Чем ближе день сожжения чучела зимы, тем сытнее становятся блины. В среду на Масленицу принято готовить блины с начинками. Они могут быть разными — от творога до мяса, от яблок до рыба. Раньше на «Лакомку» приходилось сватовство. По тому, какую начинку предпочитает сватавшийся к дочери парень будущая свекровь определяла характера кандидата: сладкие начинки — покладистый, соленые начинки — с крутым нравом.
Сегодня можно приготовить необычные вкусные блины с начинкой — мы сделаем их в форме эчпочмака. Согласитесь, очень стильно для нашего региона!
К четвергу Масленичной недели начинаются более широкие гуляния. И блины, соответственно, ставятся пышнее и тяжелее. А начинки и топпинги — разнообразнее. Можете подавать блины и с красной рыбой, и с ягодным вареньем.
Из этого простого теста получаются восхитительные ажурные блинчики, которые радуют своим вкусом и ароматом. Такие кружевные и поджаристые блины можно приготовить только из теста на дрожжах.
В отдельной ёмкости смешайте тёплое молоко, сахар и соль. В другой миске соедините просеянную муку и дрожжи. В муку постепенно влейте молоко, тщательно перемешивая, чтобы получилось жидкое тесто. Оставьте тесто в тёплом месте на 45 минут. В поднявшееся тесто (примерно в два раза) добавьте предварительно взбитые яйца и растительное масло. Оставьте тесто ещё на 30 минут, чтобы оно подошло.
Для приготовления блинов разогрейте сковороду и смажьте её маслом. Налейте немного теста, распределив его по поверхности сковороды. Тесто нужно набирать со дна ёмкости, не перемешивая всю массу, чтобы получились кружевные блинчики.
Обжарьте блины с двух сторон. Сковороду смазывайте маслом только перед первым блином.
Подавайте блюдо горячим, дополнив по вкусу.
На пятый день Масленицы принято ходить к теще на блины. Хозяйка встречает дочь и зятя со всем радушием и щедрым столом. Там могут быть пироги и пирожки, мясные блюда. Но куда же без блинов? Многие опытные хозяйки пользуются проверенным, как говорится, бабушкиным рецептом.
Блины, приготовленные на кефире, получаются более воздушными и с большим количеством дырочек, чем блины на молоке.
В отдельной ёмкости смешайте кефир и соду, тщательно перемешайте. Взбейте яйца с солью и сахаром, добавьте к кефиру. Влейте масло, постепенно добавьте просеянную муку. Тщательно перемешайте тесто (можно использовать миксер). Если тесто получилось густым, добавьте немного кефира.
Разогрейте сковороду и выпекайте блины. Готовые блины выложите на блюдо и смажьте каждый растопленным маслом. Можно просто посыпать блины сахаром, а можно подать с любым соусом или завернуть в них любимую семьей начинку. Например, подать с мёдом или икрой, или начинить мясом. или творогом.
Ваша фантазия ничем не ограничена!
В шестой день Масленицы принято собираться дома. В субботу можно устроить семейный кулинарный мастер-класс и приготовить блины с детьми. Например, научить их (или даже себя) актуальному простому методу выпечки блинов без лишних хлопот — с помощью обычной пластиковой бутылки. Приготовим с детьми бархатные блины на кипятке.
Рецепт блинов на кипятке
Внимательно смотрите и повторяйте видеорецепт. В ролике показано, как жарить блины без необходимости потом мыть гору грязной посуды.
Последний день Масленицы сопровождается самыми шумными и яркими гуляниями. В православной традиции этот день называется Прощёным воскресеньем. В храмах проходит обряд прощения, во время которого верующие просят друг у друга прощения за все обиды и грехи, совершённые за год.
В последний день Масленицы, который также называют Прощёным воскресеньем, люди собираются на массовые гуляния и сжигают чучело зимы. В костёр также бросают остатки скоромной пищи, которую ели во время Сырной седмицы, чтобы не искушать постящихся в дни Великого поста.
В этот день не рекомендуется переедать. Если вы ещё не устали от блинов, можно приготовить лёгкие блинчики.
В глубокой миске взбейте яйца с солью и сахаром до получения белой пены. Можно использовать венчик или миксер. Постепенно добавляйте кипяток, продолжая взбивать яичную смесь. Она должна увеличиться в объёме и стать светлее. Всыпьте муку небольшими порциями, одновременно просеивая её через сито. Также просейте через сито пищевую соду. Влейте молоко тонкой струйкой. В конце добавьте масло и перемешайте.
Разогрейте сковороду с маслом. Возьмите половник с тестом в одну руку, а сковороду — в другую. Медленно выливайте тесто, наклоняя сковороду круговыми движениями, чтобы оно распределилось равномерно. Как только появятся дырочки по всей поверхности, переверните блин. На второй стороне жарьте не так долго, как на первой.
Многие часто неверно рассчитывают количество ингредиентов, когда замешивают тесто — оно получается слишком тугим для блинов. Как исправить? Можно добавить молока или воды, но тогда вы рискуете испортить насыщенный вкус блинов и всё впечатление от выпечки. Опытные хозяйки добавляют дополнительное яйцо. А чем его заменить, если яйца в холодильнике кончились. Здесь на помощь придут проверенные временем и поколением советы.
1 яйцо = 2 ст л кукурузного или картофельного крахмала
1 яйцо = 1 ст л сухого молока + 1 ст л кукурузного крахмала + 2 ст л воды
1 яйцо = 2 ст л воды + 2 ч л пекарского порошка
1 яйцо = 2 ст л воды + 1 ст л растительного масла + 2 ч л пекарского порошка
1 яйцо = 2 ст л молока + ½ ст л лимонного сока + ½ ст л соды
1 яйцо = 2 ст л молока + ¼ ч л пекарского порошка
1 яйцо = 1 ст л кукурузного крахмала + 2 ст л воды
1 яйцо = 1 банан, размятый в пюре