mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 06:53

Published 14 февраля, 06:53

Modified 14 февраля, 06:55

Updated 14 февраля, 06:55

Как безопасно купить автомобиль за рубежом: поможет аккредитив в Сбере

Как безопасно купить автомобиль за рубежом: поможет аккредитив в Сбере

14 февраля 2025, 06:53
Фото: 1MI.
Реклама. ПАО Сбербанк. erid: 2W5zFKADzBA
Сбер поможет безопасно провести сделку по заказу автомобиля из Китая. Покупатель и агент, который закупает и доставляет транспортное средство из-за рубежа, теперь могут использовать для расчетов аккредитив. Это надежный способ защищает интересы всех сторон сделки.

Покупатель одним платежом вносит деньги на специальный счет — аккредитив. Деньги на нем «заморожены» до получения банком заявленных документов — акта приема-передачи авто в конечной точке. Например, у Сбербанка так можно оплатить таможенные сборы, стоимость автомобиля и его перевозки до указанного места и так далее. При необходимости в Сбере аккредитив может работать и с поэтапной оплатой: после доставки авто до таможни банк перечисляет часть средств за выкуп автомобиля у продавца или за логистику до таможенного поста на счет агента, а остаток средств перечисляется уже при передаче авто. А если сделка сорвется, то покупатель сможет забрать свои деньги.

Юрий Каюмов, покупатель автомобиля:

«Я впервые заказывал автомобиль напрямую из Китая. Сумма для моего бюджета значимая — почти 3 миллиона рублей. Мне показалось рискованным без каких-либо гарантий переводить такие деньги незнакомому человеку, пусть даже с хорошими отзывами о его работе. Тем более, что весь процесс от заказа до получения занял 3 месяца — за это время может случиться что угодно. А благодаря аккредитиву я был уверен: если авто не привезут, деньги я точно не потеряю. К счастью, всё прошло успешно, и я получил новый автомобиль».

Асхат Мукминов, руководитель компании «УфаАвтоИмпорт»:

«Использование аккредитива повышает уровень доверия к моей работе и расширяет клиентскую базу. Теперь я за свой счет оплачиваю закуп, растаможку и доставку автомобиля, но при этом уверен, что эти расходы будут возвращены после успешного завершения сделки».

Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«Аккредитивы уже давно успешно используются в сделках с недвижимостью. Уверен, что они станут такой же распространенной практикой и при покупке автомобиля. Заказ авто из-за рубежа становится всё более популярным, но по-прежнему несет множество рисков. Аккредитив помогает провести такие сделки без финансовых потерь».

Получить дополнительную информацию об использовании аккредитивов можно в офисах Сбера.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

#Андрей Королев#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика