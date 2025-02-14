Как безопасно купить автомобиль за рубежом: поможет аккредитив в Сбере

Покупатель одним платежом вносит деньги на специальный счет — аккредитив. Деньги на нем «заморожены» до получения банком заявленных документов — акта приема-передачи авто в конечной точке. Например, у Сбербанка так можно оплатить таможенные сборы, стоимость автомобиля и его перевозки до указанного места и так далее. При необходимости в Сбере аккредитив может работать и с поэтапной оплатой: после доставки авто до таможни банк перечисляет часть средств за выкуп автомобиля у продавца или за логистику до таможенного поста на счет агента, а остаток средств перечисляется уже при передаче авто. А если сделка сорвется, то покупатель сможет забрать свои деньги.