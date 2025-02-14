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Posted 14 февраля, 15:48

Published 14 февраля, 15:48

Modified 14 февраля, 15:48

Updated 14 февраля, 15:48

Поезд из Уфы в Абхазию

Из Уфы на море дешево и с комфортом — лайфхак от экономичной туристки

14 февраля 2025, 15:48
Фото: mkset.ru. Поезд из Уфы в Абхазию
Женщина с ребёнком нашла способы сократить расходы на летнем отдыхе — Mkset изучил опыт путешественницы в пятницу, 14 февраля.
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Многие семьи уже задумались над тем, куда поехать на море из Уфы летом 2025 года. Экологическая ситуация на Черном море пока остаётся напряженной. Это признают и сами власти, и независимые эксперты. Удастся ли очистить зоны отдыха возле Анапы, Ейска, Сочи и Крым от мазута к началу купального сезона и периода летних отпусков — открытый вопрос. Так или иначе, вывезти семью на море хочется многим. Для семейного отдыха пары с детьми из Уфы часто выбирают Абхазию. И о том, как добраться на море дешево, задумывается каждый турист. Многие предпочитают железнодорожный транспорт. И как же доехать из Уфы в Абхазию на поезде? На этот вопрос ответила опытная путешественница из Самары. Кроме того, девушка поделилась полезными советами о том, как можно сэкономить на отпуске.

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Для поездки на море девушка выбрала поезд № 357Й «Уфа — Имеретинский курорт». Этот двухэтажный поезд отправляется из Уфы в 04:40 и прибывает на станцию «Олимпийский парк» в 06:32. Расчетное время в пути составляет 2 д 1 ч 52 м. Маршрут из Уфы в Сочи обслуживается с конца весны до поздней осени, бархатного сезона на море.

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На момент публикации цена билета на поезд из Уфы в Сочи и в обратном направлении составляет ₽3`865. Все вагоны в составе — двухэтажные, соответственно, все места — купейные. Билеты на лето в продажу пока не поступили. Но блогер указывает, что поездка из Сочи в Самару обошлась ей сравнительно экономично — чуть более ₽5`500 за полный билет и в два раза меньше, около ₽2`700, за проезд ребёнка. Поездка в двухэтажном поезде девушке понравилась и не вызвала проблем у ее дошкольницы-дочери. Ехали приятно и с полным комфортом.

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Турист дала полезные советы для экономичного отдыха на море с комфортом:

  • Отслеживайте старт продаж билетов: заранее высчитайте 90 суток до даты поездки и будьте готовы атаковать мобильное приложение или сайт РЖД. Билеты разбирают очень быстро. Лучше покупать сразу билеты туда и обратно
  • Пользуйтесь программой лояльности: не стесняйтесь списывать на поездку бонусные баллы транспортной компании. Для этого нужно не только пройти регистрацию участника проекта лояльности, но и хотя бы изредка путешествовать на поезде. Часть расходов можно покрыть внутренним кешбэком.
  • Скидки детям: ребенок может претендовать на билет всего-лишь в половину его полной стоимости. При поездке туда-обратно и не с одним ребёнком можно выгадать кругленькую сумму. На ребенка оформляйте нижнюю полку — они всегда дороже верхних.
  • Скидки именинникам: при поездке в течение семи дней в канун праздничной даты путешественника можно воспользоваться скидкой в 10%.
  • Кешбэк при оплате: всевозможные тревэл-бонусы от банков. Многие банки предлагают держателям своих карт ежемесячно выбирать категории кешбэка. Процент возврата может быть и чисто символическим, порядка 3% — 5%, и довольно солидным — до 30%. Но надо заранее узнать все подробности начисления бонусов за покупки в своём банке и выбрать нужную категорию загодя. Если вы пользуетесь картами нескольких банков, то можно устроить между ними «заочный турнир» и выбрать самые выгодные условия для путешественников.
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Напомним, Абзахия находится буквально в пешей доступности от Сочи. Добраться от вокзала за границу можно и на общественном транспорте, и на такси. Никаких виз для посещения Абхазии для россиян нет. Более того, не потребуется даже заграничный паспорт — можно пройти таможню по общегражданскому.

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Стоит заметить, что власти Республики Башкортостан планируют запустить прямое авиационное сообщение с Абхазией. Более конкретно к реализации двухстороннего проекта намерены подойти тогда, когда аэропорт Сухума полностью войдет в строй. Как известно, технические тестовые рейсы в Сухум из России провели в феврале 2025 года. А пока любителям самолётов и Черного моря из Уфы доступны перелёты в Сочи. Цена на билет на момент публикации составляет от ₽14`500 при вылете в июне 2025 года и отсутствии багажа.

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