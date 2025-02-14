Из Уфы на море дешево и с комфортом — лайфхак от экономичной туристки

Posted 14 февраля, 15:48
Published 14 февраля, 15:48
Modified 14 февраля, 15:48
Updated 14 февраля, 15:48
Многие семьи уже задумались над тем, куда поехать на море из Уфы летом 2025 года. Экологическая ситуация на Черном море пока остаётся напряженной. Это признают и сами власти, и независимые эксперты. Удастся ли очистить зоны отдыха возле Анапы, Ейска, Сочи и Крым от мазута к началу купального сезона и периода летних отпусков — открытый вопрос. Так или иначе, вывезти семью на море хочется многим. Для семейного отдыха пары с детьми из Уфы часто выбирают Абхазию. И о том, как добраться на море дешево, задумывается каждый турист. Многие предпочитают железнодорожный транспорт. И как же доехать из Уфы в Абхазию на поезде? На этот вопрос ответила опытная путешественница из Самары. Кроме того, девушка поделилась полезными советами о том, как можно сэкономить на отпуске.
Для поездки на море девушка выбрала поезд № 357Й «Уфа — Имеретинский курорт». Этот двухэтажный поезд отправляется из Уфы в 04:40 и прибывает на станцию «Олимпийский парк» в 06:32. Расчетное время в пути составляет 2 д 1 ч 52 м. Маршрут из Уфы в Сочи обслуживается с конца весны до поздней осени, бархатного сезона на море.
На момент публикации цена билета на поезд из Уфы в Сочи и в обратном направлении составляет ₽3`865. Все вагоны в составе — двухэтажные, соответственно, все места — купейные. Билеты на лето в продажу пока не поступили. Но блогер указывает, что поездка из Сочи в Самару обошлась ей сравнительно экономично — чуть более ₽5`500 за полный билет и в два раза меньше, около ₽2`700, за проезд ребёнка. Поездка в двухэтажном поезде девушке понравилась и не вызвала проблем у ее дошкольницы-дочери. Ехали приятно и с полным комфортом.
Турист дала полезные советы для экономичного отдыха на море с комфортом:
Напомним, Абзахия находится буквально в пешей доступности от Сочи. Добраться от вокзала за границу можно и на общественном транспорте, и на такси. Никаких виз для посещения Абхазии для россиян нет. Более того, не потребуется даже заграничный паспорт — можно пройти таможню по общегражданскому.
Стоит заметить, что власти Республики Башкортостан планируют запустить прямое авиационное сообщение с Абхазией. Более конкретно к реализации двухстороннего проекта намерены подойти тогда, когда аэропорт Сухума полностью войдет в строй. Как известно, технические тестовые рейсы в Сухум из России провели в феврале 2025 года. А пока любителям самолётов и Черного моря из Уфы доступны перелёты в Сочи. Цена на билет на момент публикации составляет от ₽14`500 при вылете в июне 2025 года и отсутствии багажа.