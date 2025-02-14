Из Уфы на море дешево и с комфортом — лайфхак от экономичной туристки

Многие семьи уже задумались над тем, куда поехать на море из Уфы летом 2025 года. Экологическая ситуация на Черном море пока остаётся напряженной. Это признают и сами власти, и независимые эксперты. Удастся ли очистить зоны отдыха возле Анапы, Ейска, Сочи и Крым от мазута к началу купального сезона и периода летних отпусков — открытый вопрос. Так или иначе, вывезти семью на море хочется многим. Для семейного отдыха пары с детьми из Уфы часто выбирают Абхазию. И о том, как добраться на море дешево, задумывается каждый турист. Многие предпочитают железнодорожный транспорт. И как же доехать из Уфы в Абхазию на поезде? На этот вопрос ответила опытная путешественница из Самары. Кроме того, девушка поделилась полезными советами о том, как можно сэкономить на отпуске.