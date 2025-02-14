Хоть какая-то радость: квартиры в Уфе дешевеют

Posted 14 февраля, 14:41
Published 14 февраля, 14:41
Modified 14 февраля, 14:41
Updated 14 февраля, 14:41
Темп роста аренды квартир в Уфе не только замедлился — он пошёл вниз. Как сообщает «Авито», в последние три месяца, то есть за зиму 2024/2025, цены на съемные квартиры в столице Башкирии упали на 7%. По данным авторов исследования рынка жилой недвижимости к середине февраля 2025 года стоимость месячной аренды квартиры в Уфе составила ₽25`000.
На этом фоне владельцы недвижимости продолжают насыщать рынок своими предложения: сразу +33% за год, хотя особого всплеска спроса ожидать не приходится. Интерес к аренде в Уфе вырос всего-лишь на 14%. Такая ситуация могла сложиться из-за накрывшего в последние годы Россию ипотечного бума, в том числе — по льготным ставкам кредитования. С одной стороны, когда-то не имевшие своего угла жители Уфы обзавелись родными квадратными метрами и перестали снимать квартиры. С другой стороны, многие состоятельные уфимцы выбрали ипотеку как инструмент инвестирования и способ сбережения накоплений, хотя сами в крыше над головой не нуждались.
Эксперты «Авито» уточнили, что в сравнении с осенью 2024 года больше всего сбавили в цене арендные ставки в Волгограде, Владимире, Москве, Казани и Новосибирске. Падение стоимости долгосрочной аренды в городах-лидерах составило от 9% до 17%.