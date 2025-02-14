Хоть какая-то радость: квартиры в Уфе дешевеют

На этом фоне владельцы недвижимости продолжают насыщать рынок своими предложения: сразу +33% за год, хотя особого всплеска спроса ожидать не приходится. Интерес к аренде в Уфе вырос всего-лишь на 14%. Такая ситуация могла сложиться из-за накрывшего в последние годы Россию ипотечного бума, в том числе — по льготным ставкам кредитования. С одной стороны, когда-то не имевшие своего угла жители Уфы обзавелись родными квадратными метрами и перестали снимать квартиры. С другой стороны, многие состоятельные уфимцы выбрали ипотеку как инструмент инвестирования и способ сбережения накоплений, хотя сами в крыше над головой не нуждались.