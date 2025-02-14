Хабиров посмотрел кино со звездой «Интернов»

Posted 14 февраля, 08:02
Published 14 февраля, 08:02
Modified 14 февраля, 09:20
Updated 14 февраля, 09:20
В фильме рассказывали историю о Хамзе-хазрате и отце Викторе, являющихся духовными отцами бойцов из региона на СВО. Действие сюжета ленты «Пути твои» (16+) начинается в Уфе.
Хабиров отметил, что документальная лента снята в жанре фильма-путешествия. Там повествуется, как священнослужители везут гумпомощь из башкирской столицы в Донецк в компании съёмочной группы и артиста Ильи Глинникова, известного по роли Глеба Романенко в сериале «Интерны» (16+). По дороге действующие лица посещают различные города, беседуя с коллегами.
По словам руководителя региона, данная документальная картина повествует дружбе и мужестве священнослужителей.
Ранее Mkset писал, что Хабиров сообщил радостную весть для жителей башкирского Стерлитамака.