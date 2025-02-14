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Posted 14 февраля, 08:02

Published 14 февраля, 08:02

Modified 14 февраля, 09:20

Updated 14 февраля, 09:20

Хабиров презентовал фильм про Уфу и СВО

Хабиров посмотрел кино со звездой «Интернов»

14 февраля 2025, 08:02
Фото: Телеграм-канал главы Башкирии Радия Хабирова.

Хабиров презентовал фильм про Уфу и СВО

В столице России показали документальный фильм «Пути твои», на показе которого побывал глава Башкирии Радий Хабиров, о чём он сообщил в пятницу, 14 февраля.

В фильме рассказывали историю о Хамзе-хазрате и отце Викторе, являющихся духовными отцами бойцов из региона на СВО. Действие сюжета ленты «Пути твои» (16+) начинается в Уфе.

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Хабиров отметил, что документальная лента снята в жанре фильма-путешествия. Там повествуется, как священнослужители везут гумпомощь из башкирской столицы в Донецк в компании съёмочной группы и артиста Ильи Глинникова, известного по роли Глеба Романенко в сериале «Интерны» (16+). По дороге действующие лица посещают различные города, беседуя с коллегами.

По словам руководителя региона, данная документальная картина повествует дружбе и мужестве священнослужителей.

Ранее Mkset писал, что Хабиров сообщил радостную весть для жителей башкирского Стерлитамака.

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