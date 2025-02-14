Хабиров посмотрел кино со звездой «Интернов»

Хабиров отметил, что документальная лента снята в жанре фильма-путешествия. Там повествуется, как священнослужители везут гумпомощь из башкирской столицы в Донецк в компании съёмочной группы и артиста Ильи Глинникова, известного по роли Глеба Романенко в сериале «Интерны» (16+). По дороге действующие лица посещают различные города, беседуя с коллегами.