ГК «Садовое кольцо» завершила стилобат во всех корпусах первой очереди ЖК Urman City

Urman City — это современный жилой комплекс бизнес-класса, строящийся в самом сердце лесного массива «Кошкин лес» в Октябрьском районе живописной части Уфы, рядом с озером Кашкадан и Непейцевским дендропарком. Жилой комплекс задуман как идеальное место для жизни в гармонии с природой и городом. Комплекс включает дома переменной этажности, выполненные в элегантном современном стиле.