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Posted 14 февраля, 07:52

Published 14 февраля, 07:52

Modified 14 февраля, 07:54

Updated 14 февраля, 07:54

ГК «Садовое кольцо» завершила стилобат во всех корпусах первой очереди ЖК Urman City

ГК «Садовое кольцо» завершила стилобат во всех корпусах первой очереди ЖК Urman City

14 февраля 2025, 07:52
Фото: ГК «Садовое кольцо».
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Компания активно ведет монолитные работы в наземной части трех домов жилого комплекса бизнес-класса Urman City в Октябрьском районе Уфы.

По первому корпусу готовность составляет 60%, по второму — 21%. Монолитные работы в третьем корпусе ведутся на уровне первых десяти этажей и выполнены на 7%. Также полностью закончены фундамент и монолит одного из двух запланированных паркингов первой очереди строительства. Готовность второго паркинга составляет 80%.

— Все наши проекты отвечают самым высоким стандартам качества. Urman City — это третий по счету проект ГК «Садовое кольцо», который мы реализуем в Уфе, столице региона. Сегодня его можно назвать нашим флагманом — в прошлом году Urman City стал первым уфимским проектом, заслужившим международное признание в Дубае, получив статус «Лучшего жилого комплекса Уфы». Urman City — это не просто место для жизни, но и символ современной городской среды, где сочетаются природа, комфорт и инновационные архитектурные решения, — отметил коммерческий директор ГК Анатолий Баталин.

Urman City — это современный жилой комплекс бизнес-класса, строящийся в самом сердце лесного массива «Кошкин лес» в Октябрьском районе живописной части Уфы, рядом с озером Кашкадан и Непейцевским дендропарком. Жилой комплекс задуман как идеальное место для жизни в гармонии с природой и городом. Комплекс включает дома переменной этажности, выполненные в элегантном современном стиле.

#Андрей Королев#Новости
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