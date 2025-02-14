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Posted 14 февраля, 05:47

Published 14 февраля, 05:47

Modified 14 февраля, 05:51

Updated 14 февраля, 05:51

Газманов будет звучать в школах вместо звонков

Газманов вместо звонков будет петь в уфимских школах

14 февраля 2025, 05:47
Фото: 1MI.

Газманов будет звучать в школах вместо звонков

В этом месяце школы в Российской Федерации будет участвовать в специальной акции «Мелодии вместо звонков», сообщает Минпросвещения в пятницу, 14 февраля.

Стандартные звонки в учебных учреждениях заменят части патриотических песен, среди которых присутствует композиция Олега Газманова «Офицеры» и другие.

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Почитать и послушать композиции, которые будут слушать ребята, как призыв на переменку, можно здесь.

Вышеуказанная инициатива стартовала в ноябре прошлого года. Тогда вместо звонков ребята слушали фрагменты песен Александры Пахмутовой и музыку из «Щелкунчика».

Ранее сообщалось о многотысячных выплатах для ветеранов ВОВ в Республике Башкортостан. Речи идет о единовременных перечислениях, которые получат 7,5 тысяч человек в регионе. Деньги придут в апреле.

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