Газманов вместо звонков будет петь в уфимских школах

Posted 14 февраля, 05:47
Published 14 февраля, 05:47
Modified 14 февраля, 05:51
Updated 14 февраля, 05:51
Стандартные звонки в учебных учреждениях заменят части патриотических песен, среди которых присутствует композиция Олега Газманова «Офицеры» и другие.
Почитать и послушать композиции, которые будут слушать ребята, как призыв на переменку, можно здесь.
Вышеуказанная инициатива стартовала в ноябре прошлого года. Тогда вместо звонков ребята слушали фрагменты песен Александры Пахмутовой и музыку из «Щелкунчика».
Ранее сообщалось о многотысячных выплатах для ветеранов ВОВ в Республике Башкортостан. Речи идет о единовременных перечислениях, которые получат 7,5 тысяч человек в регионе. Деньги придут в апреле.