Ефимов: За пять лет в столице построено 58 спортивных объектов

Владимир Ефимов отметил, что в течение последних пяти лет в столице было построено 58 спортивных объектов общей площадью около 480 тысяч квадратных метров, при этом финансирование осуществлялось за счет внебюджетных источников. В 2024 году инвесторы внесли значительный вклад, построив 11 новых спортивных сооружений, суммарная площадь которых превышает 64 тысячи квадратных метров. Среди этих объектов можно выделить многофункциональный комплекс «Чкалов Арена», занимающий почти 33 тысячи квадратных метров, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Новокосино, который имеет площадь 5,3 тысячи квадратных метров, а также ледовый дворец «Кристалл» в «Лужниках» площадью около 25 тысяч квадратных метров.