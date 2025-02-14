Ефимов: За пять лет в столице построено 58 спортивных объектов

Posted 14 февраля, 16:37
Published 14 февраля, 16:37
Modified 14 февраля, 16:37
Updated 14 февраля, 16:37
Владимир Ефимов отметил, что в течение последних пяти лет в столице было построено 58 спортивных объектов общей площадью около 480 тысяч квадратных метров, при этом финансирование осуществлялось за счет внебюджетных источников. В 2024 году инвесторы внесли значительный вклад, построив 11 новых спортивных сооружений, суммарная площадь которых превышает 64 тысячи квадратных метров. Среди этих объектов можно выделить многофункциональный комплекс «Чкалов Арена», занимающий почти 33 тысячи квадратных метров, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Новокосино, который имеет площадь 5,3 тысячи квадратных метров, а также ледовый дворец «Кристалл» в «Лужниках» площадью около 25 тысяч квадратных метров.
Как информирует mos.ru, эти новые спортивные объекты делают активный досуг более доступным и разнообразным для жителей Москвы, что, в свою очередь, способствует увеличению интереса к здоровому образу жизни.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский объявил о завершении работ по строительству спортивного центра в Южном Бутове, площадь которого превышает пять тысяч квадратных метров. В этом новом комплексе предусмотрены бассейны для взрослых и детей, банный комплекс, зал, предназначенный для кроссфита, а также тренажерный зал. Кроме того, в прошлом году был построен ледовый комплекс «Арена» в Щербинке, занимающий 5,3 тысячи квадратных метров. Внутри этого спортивного объекта помимо ледового поля расположены борцовский зал и три тренировочных зала, которые имеют размеры 600, 200 и 100 квадратных метров соответственно.
Все спортивные сооружения в Москве строятся под контролем Мосгосстройнадзора. В ходе возведения 11 спортивных объектов было осуществлено около 90 проверок со стороны Комитета государственного строительного надзора города Москвы. Результаты этих проверок позволили составить заключения о соответствии строений установленным проектным требованиям, что дало возможность застройщикам получить разрешения на использование объектов.
Самым большим среди новых комплексов является физкультурно-оздоровительный центр на улице Базовской, который включает подземный паркинг на 66 автомобилей. Четырехэтажное здание занимает площадь 14,3 тысячи квадратных метров и располагает спортивными залами, а также четырьмя бассейнами.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявлял, что с 2011 года в городе было возведено 327 спортивных объектов, причем 168 из них были построены с привлечением частных инвестиций.