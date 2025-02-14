Дочь Путина попала под обстрел на СВО — Telegram

Вся эта информация начала тиражироваться в Сети в феврале 2025 года. Разоблачители фейков проверили информацию и пришли к выводу о том, что в интернете завирусился пост на якутском языке. Изначальная информация про дочь Путина, которая попала под обстрел на СВО, не выдержала критики экспертов и была названа фейком. Кремль пока никак официально не комментировал известия от якутских блогеров по дочери Путина. И вряд ли такого заявления стоит ждать.