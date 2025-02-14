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Posted 14 февраля, 16:25

Published 14 февраля, 16:25

Modified 14 февраля, 17:50

Updated 14 февраля, 17:50

Дочь Путина попала под обстрел на СВО — Telegram

Дочь Путина попала под обстрел на СВО — Telegram

14 февраля 2025, 16:25
Фото: 1MI.
Несмотря на полученные травмы, медик показала волю характера и бросилась помогать другим бойцам, утверждают инсайдерские источники данных.

Мария Воронцова, которую многие СМИ называют дочерью президента России Владимира Путина, является кандидатом медицинских наук и специалистом в области эндокринологии и ревматологии. Она проявила исключительное мужество и героизм, посетив зону специальной военной операции вместе с российскими военнослужащими. В рамках своей миссии она организовала передвижной госпиталь, где было вылечено более десяти тысяч солдат.

Однако в декабре 2024 года госпиталь подвергся атаке противника, который сбросил кассетные бомбы. Мария Воронцова, медицинский персонал и врачи оказывали помощь раненым солдатам, вынося их из-под обстрела. Она спасла четырёх человек, но при оказании помощи пятому солдату рядом с ней взорвалась мина. Мария получила контузию, но, несмотря на это, продолжила оказывать помощь раненым.

Президент Владимир Путин не стал публично сообщать об этом инциденте. Мария Воронцова получила ранение и в настоящее время проходит лечение и реабилитацию в госпитале.

Вся эта информация начала тиражироваться в Сети в феврале 2025 года. Разоблачители фейков проверили информацию и пришли к выводу о том, что в интернете завирусился пост на якутском языке. Изначальная информация про дочь Путина, которая попала под обстрел на СВО, не выдержала критики экспертов и была названа фейком. Кремль пока никак официально не комментировал известия от якутских блогеров по дочери Путина. И вряд ли такого заявления стоит ждать.

Как отмечают «Ведомости», президент не давал никаких комментариев по поводу того, являются ли Воронцова и Тихонова его дочерьми. На вопросы о личной жизни Владимир Путин отвечал, что не обсуждает семейные дела и что члены его семьи не занимаются предпринимательской деятельностью или политикой.

Трамп переговорил с Путиным
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Напомним, 13 февраля 2025 года впервые с начала СВО, за три года, состоялся телефонный разговор глав России и США. Как сообщает Кремль, беседа Владимира Путина и Дональда Трампа длилась порядка 90 минут. В ходе разговора главы государств поделились соображениями по поводу войны на Украине. Стороны беседы стоят на достижении перемирия, но не временного и с учетом опыта минских и стамбульских договоров.

Инсайдеры сообщают, что переговоры Путина и Трампа по перемирию России и Украины пройдут в ближайшее время на Ближнем Востоке. Представительство Украины при разговоре о том, как и когда кончится СВО, не предполагается. Встреча Путина и Трампа может пройти в ОАЭ в ближайшие недели, прекращение огня — к Пасхе, 20 апреля, а кончится СВО 9 мая, в День Победы.

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