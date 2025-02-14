Башкортостанца наказали за страшный квест

Posted 13 февраля, 21:21
Published 13 февраля, 21:21
Modified 13 февраля, 21:23
Updated 13 февраля, 21:23
Напомним, летом 2024 года на страшном аттракционе вывалились из окна несколько посетителей. Прячась от «злодея» они упёрлись в стену, а та, в свою очередь, не выдержала и рухнула. Гости повыпадали наружу вслед за проломленными досками.
Позже стало известно, что одному из пострадавших не было и 18 лет. Все трое ребят получили различные травмы. От весьма серьёзных до небольших.
Владельца хоррор-квеста признали виновным в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Ему назначили штраф в ₽30 тысяч. Кроме того, предпринимателя обязали выплатить одному из пострадавших ₽100 тысяч.