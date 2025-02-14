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Posted 13 февраля, 21:21

Published 13 февраля, 21:21

Modified 13 февраля, 21:23

Updated 13 февраля, 21:23

Организатора травмоопасного квеста оштрафовали в Башкирии

Башкортостанца наказали за страшный квест

13 февраля 2025, 21:21
Фото: 1MI.

Организатора травмоопасного квеста оштрафовали в Башкирии

В Стерлитамаке суд вынес решение по делу предпринимателя-организатора хоррор-квеста, в котором пострадали трое человек, сообщили в прокуратуре в пятницу, 14 февраля.

Напомним, летом 2024 года на страшном аттракционе вывалились из окна несколько посетителей. Прячась от «злодея» они упёрлись в стену, а та, в свою очередь, не выдержала и рухнула. Гости повыпадали наружу вслед за проломленными досками.

Позже стало известно, что одному из пострадавших не было и 18 лет. Все трое ребят получили различные травмы. От весьма серьёзных до небольших.

Владельца хоррор-квеста признали виновным в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Ему назначили штраф в ₽30 тысяч. Кроме того, предпринимателя обязали выплатить одному из пострадавших ₽100 тысяч.

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